FOTO | Mihai Muntean, elev al Școlii Gimnaziale Nr. 2 Sebeș, participare de excepție și rezultat remarcabil la Olimpiada Națională de Lingvistică „Solomon Marcus” 2026

Mihai Muntean, elev al Școlii Gimnaziale Nr. 2 Sebeș, participare de excepție și rezultat remarcabil la Olimpiada Națională de Lingvistică „Solomon Marcus” 2026
Mihai Muntean, elev al Școlii Gimnaziale Nr. 2 Sebeș, a fost unul dintre reprezentanții județului Alba la etapa națională a Olimpiadei de Lingvistică „Solomon Marcus” 2026.
„Elevul nostru, MIHAI MUNTEAN, a demonstrat, încă o dată, că pasiunea pentru cunoaștere și munca susținută conduc la performanțe deosebite. Mihai a participat în acest weekend la etapa națională a Olimpiadei de Lingvistică „Solomon Marcus”, desfășurată la Sinaia, o competiție de înalt nivel care reunește cei mai bine pregătiți elevi din întreaga țară, obținând un rezultat foarte bun”, au transmis reprezentanții unității școlare din Sebeș.
„Olimpiada de Lingvistică este o competiție complexă, care testează abilități de analiză, logică și creativitate, punând în fața participanților provocări ce implică descifrarea unor limbi necunoscute și identificarea regulilor acestora. Prin performanța sa, elevul nostru a dovedit nu doar o pregătire temeinică, ci și o gândire analitică remarcabilă.
Rezultatul obținut este rodul muncii constante, al perseverenței și al pasiunii.
Suntem mândri de această realizare și îi transmitem elevului nostru cele mai sincere felicitări, alături de urări de succes în competițiile viitoare. Astfel de rezultate ne inspiră și ne motivează să susținem în continuare excelența în educație.
Felicitări, Mihai!”, au precizat reprezentanții Școlii Gimnaziale Nr. 2 Sebeș.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Curier Județean
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Știrea Zilei
Curier Județean
Politică Administrație
Opinii Comentarii
