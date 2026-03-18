FOTO: Mihai Dăscălescu (CSM Unirea Alba Iulia), ales în Comitetul Executiv al FRF pentru al treilea mandat consecutiv | Răzvan Burleanu, președinte al Federației Române, fără emoții, și în următorii 4 ani
Mihai Dăscălescu (CSM Unirea Alba Iulia) va fi și în următorii 4 ani membru în Comitetul Executiv al Federației Române de Fotbal, din postura de reprezentant al Ligii 3, fiind votat în unanimitate, la fel ca Florea Spînu (Minerul Lupeni)
Răzvan Burleanu a fost ales pentru al patrulea mandat ca președinte FRF, cu 258 de voturi pentru și unul anulat. Momentele au fost tensionate și cu scene deranjante, contracandidatul său Ilie Drăgan (3 Kids Sport), care a obținut 5 voturi, nereușind să-și susțină discursul în condiții firești
Oficialul grupării din Cetatea Marii Uniri nu a avut emoții la alegerile de la FRF din 18 martie, votul a fost o simplă formalitate și astfel va bifa al treilea mandat consecutiv plin în organismul care conduce fotbalul românesc, prezența sa în Comitetul Executiv urmând să depășească un deceniu.
Mihai Valentin Dăscălescu (49 de ani) a acces la vârful fotbalului românesc în 2017, având la activ, în această postură trei mandate și unul incomplet (2017-2018). Face parte din conducerea Unirii Alba Iulia de 15 ani, mai precis din noiembrie 2011, fiind alături de gruparea „alb-negrilor” în această perioadă cu multe convulsii și probleme de natură financiară, în perioade în care echipa a activat în 4 eșaloane competiționale, Liga 2, Liga 5, Liga 4 sau Liga 3!
„Vreau să le spun un mare mulțumesc colegilor de la Liga 3 care m-au votat pentu a obține un nou mandat și sunt bucuros ca voi face parte pentru încă 4 ani din această echipă. Toate acestea lucruri nu se puteau întâmpla fără sprijinul colegilor de la CSM Unirea Alba Iulia și în special al domnului primar Gabriel Pleșa și al domnului director Radu Urcan”, a precizat Mihai Dăscălescu.
Alba a avut 8 reprezentanți la Casa Fotbalului, CSM Unirea Alba Iulia, Metalurgistul Cugir, CS Universitar Alba Iulia, CIL Blaj, Hidro Mecanica Șugag (Liga 3), AJF Alba, LPS Sebeș (juniori), Student Sport Alba Iulia (fotbal feminin).
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Sport
