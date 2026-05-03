Mihaela Mih-Dehelean (CS Unirea Alba Iulia), locul 4 la Campionatul European de Culturism și Fitness! Vezi mesajul sportivei din Țara Moților

Mihaela Mih-Dehelean (CS Unirea Alba Iulia), locul 4 la Campionatul European de Culturism și Fitness, din Spania! Vezi mesajul sportivei din Țara Moților
Sportiva din Alba, Mihaela Mih-Dehelean, legitimată la CS Unirea Alba Iulia, s-a clasat pe locul 4 la Campionatul European de Culturism și Fitnes care se dispută în Spania.
Reprezentanta clubului din Cetatea Marii Uniri a terminat în apropierea podiumului la importantul concurs continental, delegația României cucerind numeroase distincții la această ediție a Europenelor pentru juniori și seniori, disputată la Santa Sussana.
„Este povestea unui vis transformat în realitate, a unei emoții care va rămâne în amintirea tuturor drept victoria rigorii, a disciplinei, a talentului care nu s-a îndoit niciodată de sine. Este istoria capacității de a învinge, a depășirii fiecărui obstacol de pe drum, a puterii de a te ridica la înălțimea steagului care îți acoperă inima.
Din ținut de piatră și de foc am participat în Spania cu moții mei în suflet ducând pe scenă puterea, profunzimea și misterul unei zone în care Dumnezeu a pus credință, determinare și putere de luptă. În lumina reflectoarelor a stat un om, un vis și credința tuturor celor care au știut că m-am născut pentru excelență. În ochii mei timpul a stat pentru un moment în loc. Lupta, durerea, singurătatea clipelor în care principalul adversar era slăbiciunea umană au primit azi sensul pe care l-am desenat până la perfecțiune în fiecare antrenament.
Am reușit acolo unde mulți ar fi eșuat, am crezut acolo unde mulți s-ar fi îndoit, am mers înainte acolo unde rațional era să mă opresc. Nu m-am oprit chiar dacă drum nu mai era căci am făcut unul, am mai făcut un pas și am demonstrat că se poate atunci când ai puterea de a depăși limitele despre care toți ți-au spus că nu pot fi depășite. Puțini au crezut în mine atunci când am început acest drum dar eu am crezut în Dumnezeu și în puterea mea de a atinge excelența. Acum mă bucur de aplauze, de reușită cu modestia omului care știe că există o credință care mută munții. Restul este o istorie care se va auzi până departe, o fată din ținutul celor curajoși a ridicat un continent întreg în picioare. România a fost aplaudată în picioare. A fost o onoare și un dar făcut țării mele și fiecărui locuitor al Munților Apuseni”, a punctat sportiva originară din Munții Apuseni.
Mihaela Nicoleta Mih Dehelean transmite pe această cale felicitări familiei, antrenorului Călin Brehăiță și Clubului Sportiv Unirea Alba Iulia.
