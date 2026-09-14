Foto | Ioana Lazăr este prima femeie Ironman din Alba Iulia. Sportiva de la CSM Unirea Alba Iulia a încheiat cursa IRONMAN Vichy în 13 ore și 34 de minute

Ioana Lazăr este prima femeie Ironman din Alba Iulia. Sportiva de la CSM Unirea Alba Iulia a încheiat cursa IRONMAN Vichy în 13 ore și 34 de minute

Ioana Lazăr, sportivă legitimată la CSM Unirea Alba Iulia, a devenit prima femeie din Alba Iulia care reușește să ducă la bun sfârșit un concurs IRONMAN full distance, după performanța realizată la IRONMAN Vichy, în Franța.

Aceasta a parcurs 3,8 kilometri înot, 180 de kilometri pe bicicletă și 42,2 kilometri alergare, reușind să încheie întreaga provocare în 13 ore și 34 de minute, marcând o adevărată performanță.

,,O performanță extraordinară pentru colega noastră Ioana Lazăr de la CSM Unirea Alba Iulia și un moment de referință pentru triatlonul albaiulian!

La IRONMAN Vichy, Franța, Ioana a dus la capăt provocarea supremă a triatlonului – un IRONMAN full distance:

3,8 km înot – 1h:17’

180 km bicicletă – 7h:34’

42,2 km alergare – 4h:22’

Timp final: 13h:34’

Cu această performanță, Ioana devine prima femeie din Alba Iulia care termină un concurs IRONMAN!

În spatele celor 13 ore și 34 de minute de concurs sunt luni și ani de antrenamente, mii de kilometri, disciplină, ambiție și multă determinare.

Iar după 3,8 km de înot, 180 km pe bicicletă și un maraton întreg, au venit cuvintele pentru care merită tot efortul:

IOANA, YOU ARE AN IRONMAN!

Felicitări, Ioana! Suntem mândri că faci parte din echipa noastră şi ne motivezi să îndrăznim la acest titlu!”, a scris, pe o pagină de Facebook, CSM Unirea Alba Iulia.

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