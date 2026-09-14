UPDATE FOTO, VIDEO | Accident GRAV în Alba Iulia: Un pieton este prins sub un camion, pe șoseaua de centură

Accident GRAV în Alba Iulia: Un pieton este prins sub un camion, pe șoseaua de centură

Un accident rutier grav a avut loc luni după-masa, pe șoseaua de centură a municipiului Alba Iulia. Un pieton inconștient este prins sub un camion.

Detașamentul de pompieri Alba Iulia intervine pentru asigurarea măsurilor specifice și prim ajutor medical la un accident rutier produs în municipiul Alba Iulia , pe șoseaua de centură, în zona benzinăriei Erol.

Din informațiile preliminare ar fi vorba despre un pieton prins sub camion, inconștient.

La misiune autospecială de stingere cu apă și spumă, 1 autospecială de prima interventie și comandă, 1 autospecială descarcerare și 1 ambulanță SAJ cu medic.

Traficul rutier este îngreunat pe șoseaua de centură a municipiului Alba Iulia, din cauza evenimentului rutier.

Polițiștii sunt la fața locului pentru efectuarea cercetărilor și fluidizarea traficului rutier.

UPDATE: Echipajele au ajuns la locul producerii accidentului.

Persoana (bărbat) a fost extrasă de sub camion si predată echipajului medical in vederea acordării primului ajutor medical, conștient.

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