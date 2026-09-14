Video | Cum s-a produs accidentul de pe șoseaua de centură a municipiului Alba Iulia: Bărbat din Hopârta, transportat de urgență la spital după ce a fost lovit de o autoutilitară condusă de un cetățean maghiar

Cum s-a produs accidentul de pe șoseaua de centură a municipiului Alba Iulia: Bărbat din Hopârta, transportat de urgență la spital după ce a fost lovit de o autoutilitară condusă de un cetățean maghiar

Un accident rutier grav a avut loc luni după-masa, pe șoseaua de centură a municipiului Alba Iulia. Un bărbat de 53 de ani din comuna Hopârta, județul Alba, care traversa neregulamentar partea carosabilă, a fost transportat de urgență la spital după ce a fost lovit de o autoutilitară condusă de un cetățean maghiar.

Poliția Alba a făcut primele prcizări cu privire la împrejurimile în care s-a întâmplat evenimentul rutier:

Potrivit IPJ Alba, la data de 14 septembrie 2026, în jurul orei 14.55, polițiștii rutieri din cadrul Poliției Municipiului Alba Iulia au fost sesizați, prin SNUAU 112, cu privire la faptul că, pe raza municipiului, a avut loc un accident rutier.

Din cercetările efectuate de polițiștii deplasați la fața locului, a reieșit că un bărbat, în vârstă de 58 de ani, cetățean maghiar, în timp ce conducea o autoutilitară, pe șoseaua de centură a municipiului Alba Iulia, sensul de mers Sebeș- Teiuș, ar fi surprins și accidentat un bărbat, în vârstă de 53 de ani, din comuna Hopârta, județul Alba, care traversa neregulamentar partea carosabilă.

În urma evenimentului, bărbatul de 53 de ani a suferit leziuni corporale și a fost transportat la spital, în vederea acordării îngrijirilor medicale.

Conducătorul autoutilitarei a fost testat cu aparatul etilometru, rezultatul fiind negativ.

Cercetările sunt continuate.

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