Bărbat din Câmpeni, reținut: A refuzat prelevarea de mostre biologice pentru stabilirea alcoolemiei

Un bărbat de 53 de ani din Câmpeni a fost reținut pentru 24 de ore de polițiști, după ce a refuzat prelevarea de mostre biologice pentru stabilirea alcoolemiei.

Acesta fusese oprit în trafic, iar aparatul etilotest a indicat o concentrație de 1,19 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Potrivit IPJ Alba, la data de 24 iulie 2026, polițiștii din orașul Câmpeni au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de un bărbat, în vârstă de 53 de ani, din orașul Câmpeni, cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de refuzul sau sustragerea de la prelevarea de mostre biologice.

La data de 24 iulie 2026, în jurul orei 13.53, polițiștii au oprit, pentru control, pe raza orașului Câmpeni, un autoturism condus de bărbatul, în vârstă de 53 de ani.

Bărbatul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultând valoarea de 1,19 mg/l alcool pur în aerul expirat. Acesta a fost condus la spital, în vederea stabilirii alcoolemiei, însă bărbatul a refuzat prelevarea de mostre biologice.