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Care sunt gradele din Poliția Română 2026: De la agent la chestor general. Cum funcționează ierarhia din structurile MAI

Ioana Oprean

Publicat

acum 3 ore

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Care sunt gradele din Poliția Română 2026: De la agent la chestor general. Cum funcționează ierarhia din structurile MAI

Poliția Română este organizată pe o structură ierarhică bine definită, iar gradele profesionale reflectă nivelul de responsabilitate, experiența și funcția ocupată de fiecare polițist.

Sistemul este împărțit în două mari categorii: corpul agenților de poliție și corpul ofițerilor de poliție, fiecare având propriile trepte de avansare.

Gradele agenților de poliție

Agenții reprezintă baza operativă a Poliției Române și desfășoară activități precum patrulare, ordine publică, intervenții și cercetări în teren. În ordine crescătoare, gradele sunt:

Agent de poliție;

Agent principal de poliție;

Agent-șef adjunct de poliție;

Agent-șef de poliție;

Agent-șef principal de poliție;

Gradele ofițerilor de poliție

Corpul ofițerilor este structurat în trei categorii principale: inspectori, comisari și chestori. Iată ierarhizarea:

Inspectori

Subinspector de poliție;

Inspector de poliție;

Inspector principal de poliție;

Comisari

Subcomisar de poliție;

Comisar de poliție;

Comisar-șef de poliție

Chestori

Chestor de poliție;

Chestor principal de poliție;

Chestor-șef de poliție;

Chestor general de poliție, cel mai înalt grad profesional din Poliția Română

Cum pot fi recunoscute gradele

Gradele profesionale sunt evidențiate prin însemne purtate pe uniformă.

Agenții poartă între una și cinci barete dreptunghiulare, în funcție de grad.

Inspectorii, comisarii și chestorii sunt identificați prin stele cu dimensiuni și elemente distinctive diferite, specifice fiecărei categorii de ofițeri.

Cum se obțin gradele

Avansarea în grad se realizează în condițiile prevăzute de Statutul polițistului, în funcție de vechime, evaluarea activității, promovarea unor examene sau cursuri profesionale și existența posturilor disponibile. Pentru gradele superioare, precum cele de chestor, avansarea se face prin decret al Președintelui României, la propunerea ministrului Afacerilor Interne.

Astfel, ierarhia din Poliția Română urmărește atât experiența profesională, cât și responsabilitățile asumate de fiecare polițist, de la agentul aflat la început de carieră până la chestorul general de poliție, cel mai înalt grad din instituție.

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