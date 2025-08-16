FOTO | „Metalul care aleargă pe apă”: Peste 140 de elevi din Alba au descoperit magia chimiei în cadrul unui proiect susținut prin Fondul Științescu
Transformări spectaculoase, curiozitate aprinsă și știință pe înțelesul tuturor, acestea au fost ingredientele proiectului „Uimitoarea chimie: Călătorie interactivă în universul magic al transformărilor”.
Prin 10 experimente interactive, de la „metalul care aleargă pe apă” la reacții redox, focuri de artificii și electroliza apei, peste 140 de elevi din Alba au descoperit magia chimiei într-un mod practic, accesibil și captivant.
Scopul proiectului a fost să readucă pasiunea pentru științe în sala de clasă și să transforme percepția elevilor despre chimie, dintr-o materie grea, într-o aventură de descoperire.
Iar rezultatele au fost pe măsură, potrivit organizatorilor: zeci de ore de laborator, o excursie inspirațională la Facultatea de Chimie din Cluj-Napoca și o expoziție finală în care elevii au fost cei care au împărtășit mai departe magia învățării.
Proiectul „Uimitoarea chimie: Călătorie interactivă în universul magic al transformărilor” a fost susținut prin Fondul Științescu Alba, implementat de Fundația Comunitară Sibiu, în parteneriat cu Federaţia Fundaţiile Comunitare din România – FFCR, cu sprijinul Fundației Bosch România și Inspectoratului Şcolar Judeţean Alba.
Fondul Științescu este un program de finanțare pentru proiecte educaționale non-formale, care încurajează pasiunea pentru științe și tehnologie a copiilor și tinerilor de 6-19 ani.
„Am lucrat cu elevi între 13 și 19 ani, viitori tehnicieni chimiști, dar și cu elevi din ciclul gimnazial, iar reacțiile lor au fost cele care ne-au confirmat că știința poate fi și frumoasă, și accesibilă, atunci când e trăită, nu doar predată.
Mulțumim tuturor celor care au făcut posibil acest proiect: profesori, elevi, părinți, și mai ales echipei dedicate pentru realizarea acestei aventuri!”, au transmis organizatorii.
