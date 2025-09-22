FOTO | Membrii clubului Aiud Bikers RC au dăruit ghiozdane și rechizite unor elevi din comunitate, la început de an școlar. Copiii au vizitat clubul motocicliștilor, au primit suc și dulciuri și s-au fotografiat cu bijuteriile pe 2 roți

Membrii clubului Aiud Bikers RC au dăruit ghiozdane și rechizite unor elevi din comunitate, la început de an școlar. Copiii au vizitat clubul motocicliștilor, au primit suc și dulciuri și s-au fotografiat cu bijuteriile pe 2 roți

Clubul Aiud Bikers RC a avut onoarea și bucuria la început de an școlar de a oferi ghiozdane și rechizite unor copii din comunitatea noastră, copii care se pregătesc să înceapă școala. A fost mai mult decât un simplu dar material, au împărtășit emoții, speranțe și clipa în care învață că lumea în care trăiesc poate să fie mai bună atunci când ne ajutăm unii pe alții.

,,Copiii au venit la club house-ul nostru, unde i-am întâmpinat cu motocicletele frumos aranjate, cu zeci de zâmbete sincere și surprize minunate. Au fost fascinați de sunetul motoarelor, le-am făcut poze, le-am arătat căștile de motocicletă și le-am vorbit despre echipamentul de protecție, i-am servit cu dulciuri și suc — gesturi mici, dar încărcate de semnificație. Una dintre fetițe ne-a spus că vrea să ajungă învățătoare când va fi mare; i-am răspuns că orice meserie este prețioasă și că fiecare dintre noi are un rol important în viața comunității.

Acest moment special nu ar fi fost posibil fără sprijinul generos al multor oameni: magazine locale, o patiserie care a donat dulciuri, mici antreprenori — fiecare a contribuit cu ceea ce a putut, fiecare a pus o bucată din suflet. Mulțumiri speciale învățătoarelor care și-au rupt din timpul lor liber și, uneori, și-au investit resurse din propriul buzunar pentru ca acest proiect să prindă viață.

De asemenea, un cald MULȚUMESC echipei Aiud Bikers RC — tuturor membrilor care au muncit, au zâmbit, au vorbit cu copilașii, au făcut poze, au organizat totul, astfel încât ziua să fie atât de specială. Fără voi acest eveniment nu ar fi avut aceeași magie.

Un mare MULȚUMESC tuturor sponsorilor și donatorilor: Casa Hategan , Alex Cope , Roxana Hica , Cofetăria Corina, Media Paper, Mirela Feneșan, Balint Maria, Clara Mosteanu, Ilea Pusa, Raluca Olimpia, Mariana, Camelia Gina Popa și cei din grupul Mă bucur sa pot ajuta.

De asemenea, mulțumiri profunde cadrelor didactice implicate în actiune.

Vă suntem recunoscători pentru generozitatea, implicarea și bunătatea voastră — fără voi, clipa aceasta nu ar fi fost posibilă. Împreună, am adus o rază de speranță în inimile acestor copii și am construit o punte spre începutul unui an școlar plin de promisiuni”, au transmis reprezentanții clubului de motocicliști.

