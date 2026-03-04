Curier Județean

FOTO | Medic nou la Spitalul Orășenesc Câmpeni: Dr. Tabita Crișan, medic specialist epidemiologie, și-a început activitatea la 1 martie 2026

Lucian Dărămuș

Publicat

acum 26 de minute

în

De

Medic nou la Spitalul Orășenesc Câmpeni: Dr. Tabita Crișan, medic specialist epidemiologie, și-a început activitatea la 1 martie 2026

Un nou medic a fost atras de echipa managerială a Spitalului Orășenesc Câmpeni. Dr. Tabita Crișan, medic specialist epidemiologie, s-a alăturat echipei medicale.

Anunțul a fost făcut de managerul unității medicale, ec.Dragomir Morcan miercuri, 4 martie 2026.

Noul medic al spitalului din Câmpeni este Dr. Tabita Crișan, medic specialist epidemiologie.

Aceasta și-a început activitatea de la 1 martie 2026.

Dr. Tabita Crișan este absolventă a Universității de Medicină și Farmacie „Iulie Hațieganu” Cluj-Napoca”.

„Îi dorim bun venit doamnei doctor și mult succes în activitate!”, a transmis ec. Dragomir Morcan.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Curier Județean

Curier Județean

Programul Inspire Cinema Alba Iulia, pentru perioada 6– 12 martie 2026. Ce filme vor rula la cinematograful din centrul comercial Alba Mall

Bogdan Ilea

Publicat

acum 2 ore

în

4 martie 2026

De

Programul Inspire Cinema Alba Iulia, pentru perioada 6– 12 martie 2026. Ce filme vor rula la cinematograful din centrul comercial Alba Mall Reminders of Him / Frânturi din el Avanpremiera  Regia: Vanessa Caswill  Cu: Bradley Whitford, Maika Monroe, Lauren Graham, Jennifer Robertson  Gen Film: Drama, Romantic, Dragoste  Durată: 114 min  Rating: AP 12  După o […]

Citește mai mult

Curier Județean

VIDEO | Prima parcare construită în Blaj în locul garajelor, aproape de finalizare: Câte locuri noi de parcare vor fi disponibile

Lucian Dărămuș

Publicat

acum 2 ore

în

4 martie 2026

De

Prima parcare construită în Blaj în locul garajelor, aproape de finalizare Prima parcare construită în municipiul Blaj în locul garajelor este aproape de finalizare, a anunțat, miercuri, 4 martie 2026, primarul Gheorghe Valentin Rotar.  „Ne reîntâlnim din nou la parcările de la blocurile 12, 13 și 15. În urmă cu o lună am fost aici […]

Citește mai mult

Curier Județean

4 – 5 martie 2026 | O stradă din Aiud, închisă temporar circulației. Se efectuează lucrări de branșament apă și canalizare

Bogdan Ilea

Publicat

acum 3 ore

în

4 martie 2026

De

O stradă din Aiud, închisă temporar circulației. Se efectuează lucrări de branșament apă și canalizare Strada Ostașilor din municipiul Aiud va fi închisă temporar circulației rutiere până miercuri, 5 martie 2026, pentru efectuarea unor lucrări de branșament la rețelele de apă și canalizare. Autoritățile locale au anunțat că restricțiile sunt valabile în intervalul orar 08:00 […]

Citește mai mult