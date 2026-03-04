FOTO | Medic nou la Spitalul Orășenesc Câmpeni: Dr. Tabita Crișan, medic specialist epidemiologie, și-a început activitatea la 1 martie 2026
Medic nou la Spitalul Orășenesc Câmpeni: Dr. Tabita Crișan, medic specialist epidemiologie, și-a început activitatea la 1 martie 2026
Un nou medic a fost atras de echipa managerială a Spitalului Orășenesc Câmpeni. Dr. Tabita Crișan, medic specialist epidemiologie, s-a alăturat echipei medicale.
Anunțul a fost făcut de managerul unității medicale, ec.Dragomir Morcan miercuri, 4 martie 2026.
Noul medic al spitalului din Câmpeni este Dr. Tabita Crișan, medic specialist epidemiologie.
Aceasta și-a început activitatea de la 1 martie 2026.
Dr. Tabita Crișan este absolventă a Universității de Medicină și Farmacie „Iulie Hațieganu” Cluj-Napoca”.
„Îi dorim bun venit doamnei doctor și mult succes în activitate!”, a transmis ec. Dragomir Morcan.
