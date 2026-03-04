FOTO | Medic nou la Spitalul Orășenesc Câmpeni: Dr. Tabita Crișan, medic specialist epidemiologie, și-a început activitatea la 1 martie 2026

O stradă din Aiud, închisă temporar circulației. Se efectuează lucrări de branșament apă și canalizare Strada Ostașilor din municipiul Aiud va fi închisă temporar circulației rutiere până miercuri, 5 martie 2026, pentru efectuarea unor lucrări de branșament la rețelele de apă și canalizare. Autoritățile locale au anunțat că restricțiile sunt valabile în intervalul orar 08:00 […]