FOTO | Marius-Cosmin Pintea (Liceul Teoretic Teiuș), desemnat „Directorul anului 2025 pentru inovare” 

Marius-Cosmin Pintea (Liceul Teoretic Teiuș), desemnat „Directorul anului 2025 pentru inovare”

Directorul Liceului Teoretic Teiuș, Marius-Cosmin Pintea, a fost unul dintre laureații Galei Premiilor pentru Directorii Anului 2025.

Evenimentul festiv a fost organizat, luni, 20 octombrie 2025, la Opera Națională București, de Asociația pentru Valori în Educație (AVE) România.

„În 10 ani de mandat, a redefinit ce înseamnă o școală a viitorului: a demonstrat că tehnologia și empatia pot transforma o întreagă comunitate. Iată cum privește el educația în ochi prin inovare:

A atras un buget de 2,6 milioane de euro, pe care l-a investit într-un model integrat care îmbină infrastructura modernă cu starea de bine a elevilor.

A digitalizat 100% școala: de la tablete pentru fiecare elev și profesor la Smart Labs, aducând rata de utilizare a tehnologiei de către profesori la clasă la peste 90%.

A pus inteligența emoțională în centrul actului educațional, implicând peste 700 de elevi în programe de dezvoltare socio-emoțională precum „Detectivi pe tărâmul emoțiilor”.

Marius este dovada că adevărata inovație stă în crearea unui ecosistem unde tehnologia susține performanța și sufletul”, au transmis organizatorii galei.

