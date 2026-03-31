FOTO | Mai mulți elevi ai Liceului Tehnologic Sebeș, calificați la etapa națională a concursului „Știu și aplic” 2026

Mai mulți elevi ai Liceului Tehnologic Sebeș s-au calificat la etapa națională a concursului „Știu și aplic” 2026.

Elevii liceului cu profil tehnologic din Sebeș au obținut rezultate deosebite la Concursul Național ,, Știu și aplic”, etapa județeană, desfășurată în data de 28 martie 2026 la Liceul Tehnologic ,,Alexandru Domșa” din Alba Iulia și vor reprezenta unitatea școlară amintită la etapa națională.

Rezultatele elevilor Liceului Tehnologic Sebeș au fost:

*Ciclul inferior: clasa a IX- a D

– LOCUL I: Alexandra Păucean, Alexandra Mărginean

*Ciclul superior: clasa a XI- a C

– LOCUL I: Nicolae Cutean, Răzvan Codău

*Învățământ profesional: P3E

– LOCUL II: Raul Firdui, George Călin

„Elevii clasați pe locul I se pregătesc acum să ducă performanța școlii la etapa națională.

Elevii au fost pregătiți de: prof. Maniu Daniela Mălina, prof. Budoiu Dumitru, prof. Kellinger Marcel.

Felicitări elevilor, dascălilor și părinților pentru susținere!”, au transmis reprezentanții Liceului Tehnologic Sebeș.

