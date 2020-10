FOTO: Luptătorul Paul Tolas (Revolution Academy Alba), debut la profesioniști, la Gala Colosseum Tournament Arad

Paul Tolas, luptătorul din Cetatea Marii Uniri legitimat la Revolution Academy Alba, și-a făcut debutul, la vârsta de 18 ani, la profesioniști, în Gala Colosseum Tournament Arad. Albaiulianul ce a adoptat nickname-ul “The Hurricane” a luptat la categoria 61 kilograme, cu arădeanul Rubén Onișor din Arad.

Întâlnirea de vineri are o poveste aparte, oferta promotorilor venind marți, întrucât adversarul stabilit inițial s-a accidentat. Chiar dacă timpul era extrem de scurt, Paul a acceptat propunerea, cu toate că a fost obligat să forțeze o slăbire rapidă, de 4 kilograme, pentru a ajunge joi, la cântarul oficial, la greutatea de 61 de kilograme. “Meciul a fost echilibrat. Emoțiile inerente și timpul scurt pentru pregătire au făcut să pierdem acest meci, însă nu și bătălia. Nu regret că m-am pripit să iau decizia de a lupta, m-am testat și am făcut față așa că o să revin în sală să pun la punct obiectivele pe anul acesta. Mulțumesc suporterilor și tuturor albaiulienilor”, a transmis Paul, completat de Alin Moldovan, antrenorul său de la Revolution Academy, “Mă declar mândru de sportivul meu care în 48 de ore a slăbit 4 kg și am reușit să luptăm 3 reprize, având bune șanse să terminăm meciul. O să ne pregătim și în viitor o sa mai auziți de noi. Îndemn lumea sa facă sport, ușile clubului Revolution Academy sunt deschise”.

Luptătorul de kickboxing a avut un parcurs excelent în anul 2019, cu 5 victorii în luptele disputate, fiind remarcat de promotorii galelor profesioniste “Ultimate Fighting Tournament” (UFT) și „Suprime Night Fight” (SNF). Paul reprezintă un competitor ambițios, ce abordează categoria 60 kilograme, iar anul trecut, în octombrie, a fost prezent la Campionatul European WKF de kickboxing de la Baia Mare. La importanta competiție reprezentanții clubului din Cetatea Marii Uniri au cucerit trei medalii continentale de bronz, însă Tolas nu a concurat din pricina unor probleme de sănătate. Așadar, acesta a avut oportunitatea ca în această toamnă să își facă debutul la profesioniști, la doi ani după ce a început să practice kickboxingul, fiind îndrumat de antrenorul Alin Moldovan.