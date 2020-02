FOTO| Lucrările la Centrul Maria Beatrice continuă. La Alba Iulia va exista un Centru Pediatric Național

Lucrările la Centrul Maria Beatrice continuă, iar la Alba Iulia va exista un Centru Pediatric Național. Intr-o postare pe facebook, Sebastian Onac prezintă stadiul lucrărilor la sfârșitul lunii februarie.

”Am promis că vom da României un Centru Pediatric Național la Alba Iulia. Întreaga clădirea, cu o suprafață de 4300 mp este ridicată, acoperită și compartimentată.

La acest moment lucrăm la proiectarea instalațiilor, urmând ca pe măsura identificării de noi firme partenere, să începem montajul acestora.

În 2012, am înființat Centrul de Recuperare Maria Beatrice, care ajută anual peste 500 de copii din România în recuperare medicală pe termen lung. În cei 8 ani de activitate ai Centrului am construit o echipă de oameni și profesioniști alături de noi.

În cei 10 ani de existență ai ONG Maria Beatrice am dat dovadă de consecvență, verticalitate și am realizat tot ceea ce am spus.

Este doar o chestiune de timp. Mulțumim tuturor oamenilor și firmelor care ne-au fost și ne sunt alături în demersul nostru!”, transmit Iulia și Sebastian Onac, alături de echipa Maria Beatrice.