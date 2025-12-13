Rămâi conectat

FOTO | Lucrările de renovare energetică la mai multe blocuri din Alba Iulia, recepționate: Investiție realizată printr-o finanțare de peste 15 milioane lei, prin PNRR

Primăria Alba Iulia a recepționat lucrările de renovare energetică realizate la Blocul A3-A8 din municipiu. Zeci de familii beneficiază acum de spații eficiente energetic, printr-o finanțare de peste 15 milioane prin PNRR.

,,Am recepționat lucrările de renovare energetică realizate la Blocul A3-A8 din Alba Iulia (scara A3 de pe strada Orizontului nr. 2 și scările A4-A8 de pe strada Ampoiului nr. 9-17).

Zeci de familii de albaiulieni beneficiază acum de spații eficiente energetic, care vor genera costuri de întreținere considerabil mai mici, confort sporit și reducerea cantității de gaze cu efect de seră.

Suprafața totală desfășurată destinată locuirii este de 15.120 mp. Au fost izolate termic fațadele, au fost închise balcoanele și înlocuite părțile vitrate cu tâmplărie eficientă energetic, au fost termoizolate planșeele peste subsol și peste ultimul nivel, au fost înlocuite corpurile de iluminat din spațiile comune cu unele performante energetic, iar fiecare scară de bloc a fost echipată cu un sistem complet de panouri fotovoltaice.

De asemenea, au fost construite acoperișuri tip șarpantă și s-a refăcut integral sistemul de colectare a apei pluviale la fiecare scară de bloc. Nu în ultimul rând, au fost montate 6 stații de încărcare de 22 kWh pentru mașinile electrice.

În urma procedurilor legale de achiziție, lucrările au fost executate de SC Șantier în Lucru SRL, valoarea totală a acestora fiind de 15.288.959 lei, din care peste 99,6% sunt fonduri nerambursabile din PNRR.

Pentru scările A1 și A2, care nu au făcut obiectul acestor lucrări, am depus deja o cerere de finanțare în cadrul apelului de proiecte „Prioritatea 3 – O regiune cu comunități prietenoase cu mediul”, din cadrul Programului Regiunea Centru 2021-2027, cerere care se află în evaluare”, a scris Gabriel Pleșa pe Facebook.

