FOTO | Lucrările de întreținere și investițiile în drumurile din Alba continuă: Transapuseana, podul de pe DJ 107, din localitatea Colibi și DJ 762, vizate

Lucrările de întreținere și investițiile în drumurile din Alba continuă: Transapuseana, podul de pe DJ 107, din localitatea Colibi și DJ 762, vizate
Investițiile și lucrările de întreținere în infrastructura rutieră din județul Alba continuă în această perioadă, vizate fiind podul de pe DJ 107 din localitatea Colibi, DJ 762 și Transapuseana.
Potrivit vicepreședintelui Consiliului Județean Alba, după sărbătorile de Paște vor începe lucrările la podul de pe DJ 107 din localitatea Colibi, iar în paralel vor continua intervențiile de întreținere pe DJ 762, precum și lucrările de curățare și pregătire pentru marcaje rutiere pe Transapuseana.
,,Continuăm investițiile și lucrările de întreținere în infrastructura din județul Alba!
Încep cu podul de pe DJ 107, din localitatea Colibi, comuna Ohaba, care traversează Valea Secaș. Lungime, peste 30 de metri, parte carosabilă, aproape 8 metri. Standarde, la cel mai înalt nivel! Anunț public faptul că, după sărbătorile de Paște, vom preda amplasamentul și vom da ordinul de începere a lucrărilor, în contextul legal privitor la finazarea procedurilor de achizitie pentru acest obiectiv.
Pe Drumul Județean 762-Baraj Mihoești-Avram Iancu, intervenim, așa cum am promis, de parte de întreținere. Ne vom ocupa de plombe, burdușiri șamd, Reamintesc faptul că aici, anul trecut, am turnat 4 kilometri de asfalt și vom continua.La final de lucrări, totul va fi ca la carte!
Nu neglijăm nici șantierul de pe Transapuseana! Din această săptămînă, pe acest sector de drum, se curăță rigolele și nisipul provenit de la deszăpeziri. Partea de toaletare a vegetației este încheiată și urmează să ne ocupăm de marcajele rutiere axiale și laterale”, se arată într-un mesaj scris de Marius Hațegan, vicepreședinte Consiliu Județean Alba.
