FOTO | Lucrările de întreținere și investițiile în drumurile din Alba continuă: Transapuseana, podul de pe DJ 107, din localitatea Colibi și DJ 762, vizate

Investițiile și lucrările de întreținere în infrastructura rutieră din județul Alba continuă în această perioadă, vizate fiind podul de pe DJ 107 din localitatea Colibi, DJ 762 și Transapuseana.

Potrivit vicepreședintelui Consiliului Județean Alba, după sărbătorile de Paște vor începe lucrările la podul de pe DJ 107 din localitatea Colibi, iar în paralel vor continua intervențiile de întreținere pe DJ 762, precum și lucrările de curățare și pregătire pentru marcaje rutiere pe Transapuseana.

,,Continuăm investițiile și lucrările de întreținere în infrastructura din județul Alba!

Încep cu podul de pe DJ 107, din localitatea Colibi, comuna Ohaba, care traversează Valea Secaș. Lungime, peste 30 de metri, parte carosabilă, aproape 8 metri. Standarde, la cel mai înalt nivel! Anunț public faptul că, după sărbătorile de Paște, vom preda amplasamentul și vom da ordinul de începere a lucrărilor, în contextul legal privitor la finazarea procedurilor de achizitie pentru acest obiectiv.

Pe Drumul Județean 762-Baraj Mihoești-Avram Iancu, intervenim, așa cum am promis, de parte de întreținere. Ne vom ocupa de plombe, burdușiri șamd, Reamintesc faptul că aici, anul trecut, am turnat 4 kilometri de asfalt și vom continua.La final de lucrări, totul va fi ca la carte!

Nu neglijăm nici șantierul de pe Transapuseana! Din această săptămînă, pe acest sector de drum, se curăță rigolele și nisipul provenit de la deszăpeziri. Partea de toaletare a vegetației este încheiată și urmează să ne ocupăm de marcajele rutiere  axiale și laterale”, se arată într-un mesaj scris de Marius Hațegan, vicepreședinte Consiliu Județean Alba.

Curier Județean

VIDEO | Garda Apulum, program inedit de reconstituire istorică antică în Alba Iulia pe 21 martie 2026: Ritual roman de purificare a instrumentelor muzicale militare

Bogdan Ilea

Publicat

acum 46 de minute

în

18 martie 2026

De

Garda Apulum, program inedit de reconstituire istorică antică în Alba Iulia pe 21 martie 2026: Ritual roman de purificare a instrumentelor muzicale militare Sezonul reconstituirilor istorice antice organizate de Garda Apulum din Alba Iulia debutează în acest an pe 21 martie cu un moment special inspirat din tradițiile Romei antice. Este vorba despre un ritual […]

Citește mai mult

Curier Județean

FOTO | Calificare la faza națională a Olimpiadei de Religie pentru Batir Brianna, elevă a Școlii Gimnaziale „Avram Iancu” din Alba Iulia. Alți doi elevi au obținut mențiuni

Bogdan Ilea

Publicat

acum o oră

în

18 martie 2026

De

Calificare la faza națională a Olimpiadei de Religie pentru Batir Brianna, elevă a Școlii Gimnaziale „Avram Iancu” din Alba Iulia. Alți doi elevi au obținut mențiuni Batir Brianna, elevă a Școlii Gimnaziale „Avram Iancu” din Alba Iulia s-a calificat la faza națională a Olimpiadei de Religie, după ce a obținut Premiul I la etapa județeană. […]

Citește mai mult

Curier Județean

20 martie 2026 | Francofonia, sărbătorită la Colegiul Național „Inochentie Micu Clain” din Blaj: Prima ediție a concursului județean „Le français, mon fort”

Ioana Oprean

Publicat

acum 3 ore

în

18 martie 2026

De

Francofonia, sărbătorită la Colegiul Național „Inochentie Micu Clain” din Blaj: Prima ediție a concursului județean „Le français, mon fort” Vineri, 20 martie 2026, de la ora 10.00, Colegiul Național „Inochentie Micu Clain” din Blaj va găzdui prima ediție extinsă a concursului „Le français, mon fort”, un eveniment dedicat promovării limbii franceze și a valorilor francofoniei […]

Citește mai mult