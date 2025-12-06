FOTO | Lucrările de amenajare a pistei pentru biciclete din comuna Gârbova, în plină desfășurare. Proiectul ar putea fi finalizat până la sfârșitul anului
Lucrările de amenajare a pistei pentru biciclete din comuna Gârbova, în plină desfășurare. Proiectul ar putea fi finalizat până la sfârșitul anului
Lucrările de amenajare a pistei pentru biciclete, din comuna Gârbova, județul Alba, se află în plină desfășurare. Proiectul ar putea fi finalizat până la sfârșitul anului.
Pista de biciclete din comuna Gârbova prinde din ce în ce mai mult contur, iar lucrările sunt în plină desfășurare. Potrivit administrației locale, totul se desfășoară conform graficului stabilit.
Mai mult decât atât, condițiile meteorologice continuă să fie favorabile, astfel, muncitorii pot menține ritmul de lucru. În cazul în care aceste date nu se schimbă există șanse reale ca proiectul să fie finalizat până la sfârșitul anului 2025.
Astfel, locuitorii din Gârbova ar putea folosi pista de biciclete în scurt timp dacă condițiile meteo rămân neschimbate pentru încă o bucată de vreme.
,,Lucrările de amenajare a pistei pentru biciclete din comuna Gârbova se află în plină desfășurare. Acestea se desfășoară conform graficului stabilit,condițiile meteorologice sunt favorabile, ceea ce permite menținerea ritmului de lucru și crește șansele ca proiectul să fie finalizat până la sfârșitul anului”, a transmis administrația din Gârbova pentru Ziarul Unirea.
