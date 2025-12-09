FOTO | Lucrările avansează în Teiuș. Strada Horea și Barbu Lăutaru, în plin proces de modernizare: ,,În ritm alert, profitând de vremea blândă”
Lucrările avansează în Teiuș. Strada Horea și Barbu Lăutaru, în plin proces de modernizare: ,,În ritm alert, profitând de vremea blândă”
Datorită vremii prietenoase din decembrie, lucrările la străzile din Teiuș continuă într-un ritm constant, iar în aceste zile se intervine pe mai multe artere.
Mai exact, pe strada Horea se lucrează la rigola betonată, al cărei scop este să preia apa pluvială atât de pe această stradă, cât și de pe cele din vecinătate, precum Progresului și Simion Bărnuțiu.
În același timp, se taie asfaltul pe strada Barbu Lăutaru, urmând ca în perioada viitoare, dacă vremea permite, să fie turnat asfaltul de racord cu zonele pavate, astfel asigurându-se un trafic sigur și civilizat.
,,În ritm alert, profitând de vremea blândă din luna decembrie, lucrăm la rigola betonată de pe strada Horea, menită să preia apa pluviala de pe stradă și de pe străzile adiacente Progresului și Simion Barnutiu, încă un pas spre asfaltarea străzii! Pe strada Barbu Lăutaru se taie asfaltul deteriorat de lângă bordură, iar când vremea permite vom turna asfaltul de racord cu zonele pavate, asigurând un trafic civilizat și sigur”, se arată într-un mesaj publicat de Primăria Teiuș pe o rețea de socializare.
