FOTO | Lucrări la dispozitivele de acoperire a rosturilor de dilatație pe Autostrada A1, în zona Sebeș: Cât vor dura

Lucrări la dispozitivele de acoperire a rosturilor de dilatație pe Autostrada A1, în zona Sebeș

Începând de joi, 7 august 2025, pe Autostrada A1, la kilometrul 306 (zona Sebeș, sensul spre Sibiu), se execută lucrări la dispozitivele de acoperire a rosturilor de dilatație.

Anunțul a fost făcut de DRDP Timișoara.

Lucrările durează circa două săptămâni.

Traficul este restricționat pe o singură bandă.

„Vă rugăm să circulați cu atenție sporită, să reduceți viteza în zona lucrărilor și să respectați semnalizarea temporară!

Siguranța voastră și a echipelor de pe teren este prioritară!”, au precizat reprezentanții DRDP Timișoara.

foto: DRDP Timișoara

