FOTO | Lucrări în Teiuș pentru siguranța traficului: Curățarea rigolelor și reamenajarea zonei podului „Maria lui Mitru”

Lucrări în Teiuș: Primăria a demarat lucrările de curățare a rigolelor și reamenajarea zonei podului „Maria lui Mitru”

La începutul săptămânii au demarat lucrările de curățare a zonei publice din amontele podului de la „Maria lui Mitru”, o zonă pentru care Primăria Teiuș a primit numeroase sesizări din partea locuitorilor, nemulțumiți de lipsa de curățenie generată de comportamentul neglijent al unui cetățean.

„Colegii noștri din primărie muncesc, ajutați de utilaje, la curățarea zonei, totul în folosul nostru, al tuturor!”, a transmis Primăria Teiuș. În scurt timp, autoritățile intenționează să amenajeze o zonă de relaxare cu bănci, arbori și spații verzi.

Primăria reamintește cetățenilor că orice încălcare a regulilor de conviețuire civilizată poate fi sesizată imediat la Poliția Locală sau în scris la instituție. „Prioritatea noastră – toleranță zero la gunoaie!”, transmit reprezentanții administrației locale.

Marți, 9 septembrie 2025, echipele primăriei au continuat lucrările de întreținere, concentrându-se pe curățarea rigolei cu capace carosabile, colmatată în proporție de aproximativ 35% în urma intervențiilor anterioare pe șoseaua națională.

„Cu această ocazie se înlocuiesc dalele carosabile sparte sau deteriorate de trafic și timp”, a explicat Primăria Teiuș.

Lucrările sunt considerate foarte importante pentru a preveni problemele cauzate de ploile torențiale, mai ales la intersecția străzii Avram Iancu cu strada Clujului, unde apa stagna adesea și crea blocaje în trafic.

„Lucrarea este absolut necesară pentru a permite preluarea apei pluviale și prevenirea blocajelor la intersecție”, au subliniat reprezentanții Primăriei, accentuând asupra utilității intervenției pentru siguranța tuturor participanților la trafic.

