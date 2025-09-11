FOTO | Lucrări în Teiuș pentru siguranța traficului: Curățarea rigolelor și reamenajarea zonei podului „Maria lui Mitru”
Lucrări în Teiuș: Primăria a demarat lucrările de curățare a rigolelor și reamenajarea zonei podului „Maria lui Mitru”
La începutul săptămânii au demarat lucrările de curățare a zonei publice din amontele podului de la „Maria lui Mitru”, o zonă pentru care Primăria Teiuș a primit numeroase sesizări din partea locuitorilor, nemulțumiți de lipsa de curățenie generată de comportamentul neglijent al unui cetățean.
„Colegii noștri din primărie muncesc, ajutați de utilaje, la curățarea zonei, totul în folosul nostru, al tuturor!”, a transmis Primăria Teiuș. În scurt timp, autoritățile intenționează să amenajeze o zonă de relaxare cu bănci, arbori și spații verzi.
Primăria reamintește cetățenilor că orice încălcare a regulilor de conviețuire civilizată poate fi sesizată imediat la Poliția Locală sau în scris la instituție. „Prioritatea noastră – toleranță zero la gunoaie!”, transmit reprezentanții administrației locale.
Marți, 9 septembrie 2025, echipele primăriei au continuat lucrările de întreținere, concentrându-se pe curățarea rigolei cu capace carosabile, colmatată în proporție de aproximativ 35% în urma intervențiilor anterioare pe șoseaua națională.
„Cu această ocazie se înlocuiesc dalele carosabile sparte sau deteriorate de trafic și timp”, a explicat Primăria Teiuș.
Lucrările sunt considerate foarte importante pentru a preveni problemele cauzate de ploile torențiale, mai ales la intersecția străzii Avram Iancu cu strada Clujului, unde apa stagna adesea și crea blocaje în trafic.
„Lucrarea este absolut necesară pentru a permite preluarea apei pluviale și prevenirea blocajelor la intersecție”, au subliniat reprezentanții Primăriei, accentuând asupra utilității intervenției pentru siguranța tuturor participanților la trafic.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Curier Județean
11-12 septembrie 2025 | Gala Premiilor pentru Directorii Anului 2025: Alba Iulia găzduiește jurizarea pentru regiunile Centru și Vest
Gala Premiilor pentru Directorii Anului 2025: Alba Iulia găzduiește jurizarea pentru regiunile Centru și Vest Directorii de școală finaliști din regiunile Centru și Vest intră în etapa de jurizare regională a Galei Premiilor pentru Directorii Anului 2025, organizate de Asociația pentru Valori în Educație (AVE). Evenimentul are loc la Alba Iulia în zilele de 11 […]
Participare record pentru o cauză nobilă: Peste 70 de alergători din Alba la ediția 2025 a ultramaratonului Autism 24h de la Mamaia. LISTA
Peste 70 de alergători din Alba la ediția 2025 a ultramaratonului Autism 24h de la Mamaia Asociația Centrul de Autism Marea Neagră va organiza, în weekend, ediția 2025 a ultramaratonului Autism 24h pe plaja din Mamaia. Citește și: Reprezentanți ai Albei, iarăși la „Autism 24h Marea Neagră”! Echipa 62 Factory Alba Iulia a depășit recordul […]
14 septembrie 2025 | „Mini maraton de Sebeș”, competiție de alergare pe străzile municipiului: Participanți de toate vârstele. TRAFIC RESTRICȚIONAT
Competiție de alergare la Sebeș: Participanți de toate vârstele. TRAFIC RESTRICȚIONAT O competiție de alergare va avea loc la Sebeș, duminică, 14 septembrie 2025, de la ora 11.00. Competiția este deschisă participării copiilor, tinerilor şi adulților din municipiu. Locul de start va fi în fața Centrului de Sănătate, de pe strada Mihai Viteazu, iar alergarea […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Școlile care au amânat festivitățile de deschidere, necunoscute OFICIAL la nivel național: Ministerul nu deține o statistică clară
Ministerul Educației nu deține o statistică clară: Școlile care au amânat festivitățile de deschidere rămân necunoscute OFICIAL la nivel național...
PENSII 2025 | Câți beneficiari de indemnizație socială pentru pensionari erau în august 2025
Câți beneficiari de indemnizație socială pentru pensionari erau în august 2025 Numărul total al beneficiarilor de indemnizație socială pentru pensionari...
Știrea Zilei
VIDEO | Pregătiri pe ultima sută de metri pentru „Masa care Unește”, al treilea record mondial stabilit în Alba Iulia. Flaviu Buta: „Evenimentul va avea un impact semnificativ pentru comunitate”
Pregătiri pe ultima sută de metri pentru „Masa care Unește”, al treilea record mondial stabilit în Alba Iulia. Flaviu Buta:...
FOTO | ACCIDENT în Cluj-Napoca, provocat de un vârstnic de 69 de ani din Alba: Un tânăr a ajuns la spital după ce mașina sa a fost acroșată și s-a răsturnat pe carosabil
ACCIDENT în Cluj-Napoca, provocat de un vârstnic de 69 de ani din Alba: Un tânăr a ajuns la spital după...
Curier Județean
FOTO | Lucrări în Teiuș pentru siguranța traficului: Curățarea rigolelor și reamenajarea zonei podului „Maria lui Mitru”
Lucrări în Teiuș: Primăria a demarat lucrările de curățare a rigolelor și reamenajarea zonei podului „Maria lui Mitru” La începutul...
11-12 septembrie 2025 | Gala Premiilor pentru Directorii Anului 2025: Alba Iulia găzduiește jurizarea pentru regiunile Centru și Vest
Gala Premiilor pentru Directorii Anului 2025: Alba Iulia găzduiește jurizarea pentru regiunile Centru și Vest Directorii de școală finaliști din...
Politică Administrație
Comunicat de presă | Europarlamentarul Victor Negrescu: „Susțin candidatura României pentru găzduirea viitorului Hub European de Securitate Maritimă pentru Marea Neagră la Constanța”
Europarlamentarul Victor Negrescu: „Susțin candidatura României pentru găzduirea viitorului Hub European de Securitate Maritimă pentru Marea Neagră la Constanța” Am...
Primăria municipiului Aiud: Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu pentru Planul de Mobilitate Urbană Durabilă
Primăria municipiului Aiud: Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu pentru Planul de Mobilitate Urbană Durabilă...
Opinii Comentarii
9 septembrie: Ziua Sfintei Ana, protectoarea copiilor și a mamelor. Ce nume se sărbătoresc
9 septembrie: Ziua Sfintei Ana, protectoarea copiilor și a mamelor. Ce nume poartă sărbătoriții În cea de-a doua zi după...
9 septembrie: Evenimente și personalități marcante care au influențat istoria și cultura
9 septembrie: Evenimente importante și personalități marcante care au influențat istoria, cultura și societatea Ziua de 9 septembrie a adus...