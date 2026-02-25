FOTO | Lucrări în desfășurare pe mai multe străzi din Teiuș: Unde se acționează
Lucrări în desfășurare pe mai multe străzi din Teiuș: Unde se acționează
În această perioadă sunt în desfășurare lucrări pe mai multe străzi din orașul Teiuș, au anunțat, marți, 24 februarie 2026, reprezentanții administrației locale.
Concret, potrivit acestora, pe strada Horea se montează căminele se scurgere pentru apele pluviale, prevăzute cu sisteme Geiger și tubulaturile aferente.
Bordurile mari sunt montate până la strada Andrei Muresanu, de unde se continuă cu rigola deschisă betonată până la strada Simion Bărnuțiu.
De asemenea, pe strada Dăneții se avansează rapid cu rețeaua de canalizare.
sursa: Primăria Teiuș
