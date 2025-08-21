FOTO | Lucrări de regularizare a râului Sebeș: Apărare de mal cu anrocamente pe o lungime de 700 de metri

Lucrări de regularizare a râului Sebeș

Sistemul de Gospodărire a Apelor (SGA) Alba, prin formațiile Sebeș și Mecanizare, desfășoară lucrări de regularizare a râului Sebeș pe 700 de metri, prin apărare de mal cu anrocamente, parte din Planul Tehnic 2025 și realizate cu utilaje proprii.

„Astfel de lucrări nu se văd mereu imediat, dar impactul lor devine esențial atunci când natura își arată forța.

De ce sunt importante aceste intervenții:

*consolidarea malurilor și prevenirea eroziunii,

*asigurarea unui curs de apă stabil și mai sigur pentru comunitățile din aval.

Pentru a urmări evoluția lucrărilor, directorul Administrației Bazinale de Apă Mureș, ing. Sorin Vlad, directorul SGA Alba, ing. Valentin Dican, și viceprimarul municipiului Sebeș, Dorin Albu, au efectuat o vizită de lucru pe teren, alături de echipele specializate.

Implicarea și colaborarea tuturor instituțiilor implicate arată că numai prin muncă comună și organizare eficientă putem răspunde cu succes provocărilor naturii”, au transmis reprezentanții Administrației Bazinale de Apă Mureș.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI