FOTO | Lucrări de regularizare a râului Sebeș: Apărare de mal cu anrocamente pe o lungime de 700 de metri
Lucrări de regularizare a râului Sebeș
Sistemul de Gospodărire a Apelor (SGA) Alba, prin formațiile Sebeș și Mecanizare, desfășoară lucrări de regularizare a râului Sebeș pe 700 de metri, prin apărare de mal cu anrocamente, parte din Planul Tehnic 2025 și realizate cu utilaje proprii.
„Astfel de lucrări nu se văd mereu imediat, dar impactul lor devine esențial atunci când natura își arată forța.
De ce sunt importante aceste intervenții:
*consolidarea malurilor și prevenirea eroziunii,
*asigurarea unui curs de apă stabil și mai sigur pentru comunitățile din aval.
Pentru a urmări evoluția lucrărilor, directorul Administrației Bazinale de Apă Mureș, ing. Sorin Vlad, directorul SGA Alba, ing. Valentin Dican, și viceprimarul municipiului Sebeș, Dorin Albu, au efectuat o vizită de lucru pe teren, alături de echipele specializate.
Implicarea și colaborarea tuturor instituțiilor implicate arată că numai prin muncă comună și organizare eficientă putem răspunde cu succes provocărilor naturii”, au transmis reprezentanții Administrației Bazinale de Apă Mureș.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Curier Județean
Guvernul Bolojan revine cu o ordonanță care interzice cumulul pensiei cu salariul, deși Curtea Constituțională a respins măsura de mai multe ori
Guvernul Bolojan insistă asupra unei ordonanțe care blochează cumulul pensiei cu salariul, deși CCR a declarat măsura neconstituțională în trecut Executivul condus de Ilie Bolojan readuce în discuție interzicerea cumulului pensiei cu salariul în sectorul public, printr-un nou proiect de ordonanță de urgență lansat de Ministerul Muncii. Este a patra tentativă legislativă de acest tip, […]
Sindicatele din silvicultură sunt în alertă: Reforma Romsilva promite economii bugetare, dar pune în pericol pădurile și locurile de muncă
Sindicatele din silvicultură au intrat în alertă: Reforma Romsilva promite economii bugetare, dar pune în pericol pădurile și locurile de muncă Silvicultorii afiliați Federaţiei Sindicatelor din Silvicultură „Silva” au organizat un protest în fața Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, exprimându-și public nemulțumirea față de proiectul de reorganizare a Regiei Naționale a Pădurilor, Romsilva. Aceștia acuză […]
Vouchere de energie pentru familiile vulnerabile din județul Alba: Află ce condiții trebuie să îndeplinești și ce valoare au
Sunt disponibile voucherele de energie pentru familiile vulnerabile din județul Alba. Totuși, cei care le solicită trebuie să îndeplinească niște condiții Albaiulienii cu venituri reduse se pot înscrie pentru a beneficia de voucherele de energie în valoare de 50 de lei lunar, acordate pentru plata facturilor la electricitate. Măsura vine în contextul scumpirilor semnificative anunțate […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
România își dezvoltă infrastructura navală și feroviară pentru a sprijini reconstrucția Ucrainei și a deveni un hub logistic regional
Plan măreț! România vrea să își dezvolte infrastructura navală și feroviară pentru a sprijini reconstrucția Ucrainei, dar și pentru a...
Ministrul Educației, răspuns la întrebarea dacă va începe sau nu şcoala la timp: „Foarte greu să vă spun”
Ministrul Educației, răspunzând la întrebarea dacă va începe sau nu şcoala la timp: „Foarte greu să vă spun” Ministrul Educaţiei,...
Știrea Zilei
Gest nobil al unui cugirean cu suflet mare: A plătit o sumă mare de bani în sprijinul unei fetițe din Șpring care s-a născut cu afecțiuni grave ale plămânilor
Gest nobil al unui cugirean cu suflet mare: A plătit o sumă mare de bani în sprijinul unei fetițe din...
VIDEO | Președintele Nicușor Dan, însoțit de familie, vizită la Biserica Romano-Catolică din Roșia Montană: A primit un trifoi cu 4 foi
Președintele Nicușor Dan, însoțit de familie, vizită la Biserica Romano-Catolică din Roșia Montană Președintele Nicușor Dan a vizitat, miercuri, 20...
Curier Județean
FOTO | Lucrări de regularizare a râului Sebeș: Apărare de mal cu anrocamente pe o lungime de 700 de metri
Lucrări de regularizare a râului Sebeș Sistemul de Gospodărire a Apelor (SGA) Alba, prin formațiile Sebeș și Mecanizare, desfășoară lucrări...
Guvernul Bolojan revine cu o ordonanță care interzice cumulul pensiei cu salariul, deși Curtea Constituțională a respins măsura de mai multe ori
Guvernul Bolojan insistă asupra unei ordonanțe care blochează cumulul pensiei cu salariul, deși CCR a declarat măsura neconstituțională în trecut...
Politică Administrație
Comunicat de presă | Corneliu Mureșan, președinte PSD Alba: Sprijinul financiar pentru transportul elevilor e o compensație și o soluție temporară, nu rezolvarea problemei
Sprijinul financiar pentru transportul elevilor e o compensație și o soluție temporară, nu rezolvarea problemei Sprijinul financiar care va fi...
Corneliu Mureșan, președinte PSD Alba – Credeți că se va face lumină în afacerea „Microbuzul”, o afacere liberală cu parfum penal?
Credeți că se va face lumină în afacerea „Microbuzul”, o afacere liberală cu parfum penal? Ministrul Fondurilor Europene promite că...
Opinii Comentarii
21 AUGUST – Ziua medicinei militare. În anul 1862, domnitorul Alexandru Ioan Cuza a semnat actul de înființare a corpului de ofițeri sanitari
21 AUGUST – Ziua medicinei militare. În anul 1862, domnitorul Alexandru Ioan Cuza a semnat actul de înființare a corpului...
Cosmin Matieș, antreprenor din Alba Iulia: Turismul fără HoReCa este doar o carcasă fără conținut
Cosmin Matieș: Turismul fără HoReCa este doar o carcasă fără conținut Ceea ce autoritățile par să ignore, tratând cu indiferență...