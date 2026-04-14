FOTO | Lucrări de modernizare în mai multe puncte din Teiuș: Unde se acționează

Lucrări de modernizare în mai multe puncte din Teiuș: Unde se acționează

În această perioadă sunt în desfășurare lucrări pe mai multe străzi din Teiuș, au anunțat, marți, 14 aprilie 2026, reprezentanții primăriei locale.

Concret, se toarnă stratul de binder (primul strat) pe tronsonul Horea 3 (în spate la grădiniță).

De asemenea, echipele de constructori montează bordura mare pe tronsonul Horea 2 și conectează preaplinul de siguranță al străzii Roșiori la scurgerea pluvială a străzii Cloșca.

„Se pregătește astfel terenul pentru covorul de asfalt ce se va dispune în curând”, au precizat reprezentanții Primăriei Teiuș.

sursa: Primăria Teiuș / Facebook

