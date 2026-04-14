FOTO | Lucrări de modernizare în mai multe puncte din Teiuș: Unde se acționează
În această perioadă sunt în desfășurare lucrări pe mai multe străzi din Teiuș, au anunțat, marți, 14 aprilie 2026, reprezentanții primăriei locale.
Concret, se toarnă stratul de binder (primul strat) pe tronsonul Horea 3 (în spate la grădiniță).
De asemenea, echipele de constructori montează bordura mare pe tronsonul Horea 2 și conectează preaplinul de siguranță al străzii Roșiori la scurgerea pluvială a străzii Cloșca.
„Se pregătește astfel terenul pentru covorul de asfalt ce se va dispune în curând”, au precizat reprezentanții Primăriei Teiuș.
sursa: Primăria Teiuș / Facebook
FOTO | Lucrările de extindere a adăpostului public pentru câini fără stăpân din Alba Iulia, finalizate: Alte 29 de țarcuri vor fi modernizate de primărie printr-un parteneriat cu Asociația “Prietenii lui Azor”
Lucrările de extindere a adăpostului public pentru câini fără stăpân din Alba Iulia, finalizate: Alte 29 de țarcuri vor fi modernizate de primărie printr-un parteneriat cu Asociația “Prietenii lui Azor” Au fost finalizate lucrările de extindere a adăpostului public pentru câini fără stăpân aflat pe strada Rogozului din Alba Iulia. Au fost construite încă 36 […]
AUR, SOS și POT vor legalizarea Mișcării Legionare și omagierea criminalilor de război: Proiect depus în Parlament
AUR, SOS și POT vor legalizarea Mișcării Legionare și omagierea criminalilor de război: Proiect depus în Parlament Un proiect de lege al AUR, SOS și POT permite omagierea criminalilor de război, fiind motivată prin necesitatea libertății de exprimare, și cere abrogarea mai multor legi. A fost semnat de 42 de parlamentari, între care și lidera […]
Drumul județean DJ 107 din Alba, consolidat pe raza localității Cetatea de Baltă: În ce stadiu este proiectul
Drumul județean DJ 107 din Alba, consolidat pe raza localității Cetatea de Baltă: În ce stadiu este proiectul Pe ordinea de zi a ședinței ordinare a Consiliului Județean Alba de joi, 2 aprilie 2026 se află și un proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții (DALI), a indicatorilor tehnico-economici și […]
Ce se întâmplă dacă te tratezi cu ChatGPT și Gemini
Ce se întâmplă dacă te tratezi cu ChatGPT și Gemini Chatboţi precum ChatGPT şi Gemini vor da un diagnostic greşit...
Elevii din România se întorc mâine la școală: Când vor avea următoarele zile libere în 2026
Elevii din România se întorc mâine la școală: Când vor avea următoarele zile libere în 2026 Elevii din România se...
Crima de la Cenade: AREST PREVENTIV pentru tânărul de 18 ani care ar fi ucis un bărbat
Crima de la Cenade: AREST PREVENTIV pentru tânărul de 18 ani care ar fi ucis un bărbat Procurorul din cadrul...
VIDEO | Incendiu pe autostrada A10, Teiuș – Aiud: O autoutilitară de transport marfă arde ca o torță
Incendiu pe autostrada A10, Teiuș – Aiud: O autoutilitară de transport marfă arde ca o torță O autoutilitară de transport...
15 aprilie 2026 | Restricții de circulație în Alba Iulia: Se lucrează la trecerea la nivel cu calea ferată din zona Mărășești. Intervalul orar în care traficul o să fie afectat
Restricții de circulație în Alba Iulia: Se lucrează la trecerea la nivel cu calea ferată din zona Mărășești. Intervalul orar...
CTS Alba, apel la DONARE de sânge pentru grupele O negativ, A pozitiv și AB pozitiv: ,,Avem stocuri foarte mici”
CTS Alba, apel la DONARE de sânge pentru grupele O negativ, A pozitiv și AB pozitiv: ,,Avem stocuri foarte mici”...
FOTO | Lucrările de extindere a adăpostului public pentru câini fără stăpân din Alba Iulia, finalizate: Alte 29 de țarcuri vor fi modernizate de primărie printr-un parteneriat cu Asociația “Prietenii lui Azor”
Lucrările de extindere a adăpostului public pentru câini fără stăpân din Alba Iulia, finalizate: Alte 29 de țarcuri vor fi...
Marțea Albă, a doua zi din Săptămâna Luminată. Ce e bine să faci ca să eviți ghinionul din anul acesta
Marțea Albă, a doua zi din Săptămâna Luminată. Ce e bine să faci ca să eviți ghinionul din anul acesta...
Sufletele celor care mor în Săptămâna Luminată ajung în Rai? Credința populară că în această săptâmână ușile Raiului sunt deschise
Sufletele celor care mor în Săptămâna Luminată ajung în Rai? Credința populară că în această săptâmână ușile Raiului sunt deschise,...