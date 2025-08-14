Rămâi conectat

FOTO | Lucrări avansate la modernizarea școlii și la noua sală de sport din Șpring

Lucian Daramus

Publicat

acum 31 de minute

în

De

Școală modernizată și sală de sport nouă la Șpring: Lucrări avansate

Școala gimnazială unde vor învața elevii din clasele III-VIII, din cele 4 sate, a fost renovată integral și pregătirile sunt pe ultima sută de metri, a anunțat, miercuri, 13 august 2025, primarul comunei Șpring, Iulia Stănilă.

Potrivit acesteia, sala de sport de 102 locuri va fi recepționată în luna septembrie 2025.

Astfel pentru tinerii și copiii din comuna Șpring vor putea face orele de sport în bune condiții, la cele mai înalte standarde.

„Ținând cont că sala de sport va fi dată în folosință curând, colegul nostru de la primărie, Cătălin, a pregatit în câteva zile o echipă de juniori cu care a câștigat deja locul II la primul lor concurs”, a mai transmis primarul comunei Șpring, Iulia Stănilă.

