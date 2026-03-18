FOTO | Luca Perța, în clasa a X-a la Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia, performer la istorie pentru al doilea an consecutiv: Calificare la etapa națională a Olimpiadei

Bogdan Ilea

Luca Perța, în clasa a X-a la Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia, performer la istorie pentru al doilea an consecutiv

Elevul fruntaș Luca Perța, din clasa a X-a la Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia, s-a calificat pentru al doilea an la rând la etapa națională a Olimpiadei de Istorie, după ce a obținut Premiul I la faza județeană.

Performanța este o sursă de motivație, ambiție și dorință de a continua. Pentru elevul fruntaș Luca Perța, clasa a X-a, calificarea obținută anul trecut la etapa națională a Olimpiadei de Istorie l-a încurajat, astfel că a continuat să investească mai mult timp în studiu, să descopere, să analizeze și să înțeleagă evenimentele istorice. Sub îndrumarea aceluiași profesor coordonator, Dan Anca, rezultatele muncii nu au întârziat să apară, astfel că Luca s-a calificat și în acest an în etapa națională, obținând la etapa județeană Premiul I la clasa a X-a, se arată într-o postare publicată de Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia.

„Este o mândrie să particip pentru a doua oară la etapa națională a Olimpiadei de Istorie. Calificarea îmi aduce o satisfacție nemaipomenită, deoarece îmi oferă oportunitatea de a-mi demonstra atât cunoștințele în domeniul istorie, această materie fundamentală dezvoltării intelectuale, cât și de a-mi reprezenta colegiul în care studiez și județul Alba. Sunt nerăbdător pentru această o nouă provocare, doresc să-mi arăt pasiunea față de acest domeniu de studiu și de aceea voi munci pentru un rezultat cât mai onorabil”, a spus Luca.

Felicitări, Luca, îți dorim mult succes la etapa națională a olimpiadei, se mai arată în mesajul transmis de Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia.

