FOTO | Luca Perța, în clasa a X-a la Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia, performer la istorie pentru al doilea an consecutiv: Calificare la etapa națională a Olimpiadei
Elevul fruntaș Luca Perța, din clasa a X-a la Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia, s-a calificat pentru al doilea an la rând la etapa națională a Olimpiadei de Istorie, după ce a obținut Premiul I la faza județeană.
Performanța este o sursă de motivație, ambiție și dorință de a continua. Pentru elevul fruntaș Luca Perța, clasa a X-a, calificarea obținută anul trecut la etapa națională a Olimpiadei de Istorie l-a încurajat, astfel că a continuat să investească mai mult timp în studiu, să descopere, să analizeze și să înțeleagă evenimentele istorice. Sub îndrumarea aceluiași profesor coordonator, Dan Anca, rezultatele muncii nu au întârziat să apară, astfel că Luca s-a calificat și în acest an în etapa națională, obținând la etapa județeană Premiul I la clasa a X-a, se arată într-o postare publicată de Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia.
„Este o mândrie să particip pentru a doua oară la etapa națională a Olimpiadei de Istorie. Calificarea îmi aduce o satisfacție nemaipomenită, deoarece îmi oferă oportunitatea de a-mi demonstra atât cunoștințele în domeniul istorie, această materie fundamentală dezvoltării intelectuale, cât și de a-mi reprezenta colegiul în care studiez și județul Alba. Sunt nerăbdător pentru această o nouă provocare, doresc să-mi arăt pasiunea față de acest domeniu de studiu și de aceea voi munci pentru un rezultat cât mai onorabil”, a spus Luca.
Felicitări, Luca, îți dorim mult succes la etapa națională a olimpiadei, se mai arată în mesajul transmis de Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia.
FOTO | Bogdan Socaciu și Maria Miron, elevi ai Seminarului Teologic Ortodox din Alba Iulia, rezultate excepționale la matematică: Calificare la faza națională a Olimpiadei și prestații remarcabile la concursul „Pitagora”
Bogdan Socaciu și Maria Miron, elevi ai Seminarului Teologic Ortodox din Alba Iulia, rezultate excepționale la matematică: Calificare la faza națională a Olimpiadei și prestații remarcabile la concursul „Pitagora” Doi elevi ai Seminarului Teologic Ortodox „Sfântul Simion Ștefan” Alba Iulia au obținut rezultate excepționale la matematică. Elevul Bogdan Socaciu a obținut Premiul I și calificare […]
VIDEO | SCANDAL la Ponor: Bărbat de 43 de ani, REȚINUT de polițiști după ce a bătut un vârstnic de 69 de ani. De la ce a plecat totul
SCANDAL la Ponor: Bărbat de 43 de ani, REȚINUT de polițiști după ce a bătut un vârstnic de 69 de ani. De la ce a plecat totul Un bărbat de 43 de ani, din Ponor, a fost reținut de polițiști după ce a bătut un vârstnic de 69 de ani. Scandalul a pornit de la […]
VIDEO | Restructurări la Prefectura Alba și în primăriile din județ. Prefectul Nicolae Albu: ,,Trebuie să se analizeze situația în 30 de zile, au trei variante de punere în aplicare”
Restructurări la Prefectura Alba și în primăriile din județ. Prefectul Nicolae Albu: ,,Trebuie să se analizeze situația în 30 de zile, au trei variante de punere în aplicare” Prefectul județului Alba, Nicolae Albu, a anunțat că Instituția Prefectului va avea un număr maxim de 36 de angajați, în urma măsurilor de restructurare, menționând totuși că: […]
Recomandări ANSVSA pentru depozitarea corectă a alimentelor în frigider. Măsuri esențiale pentru siguranța cumpărătorilor și reducerea risipei alimentare
Recomandări ANSVSA pentru depozitarea corectă a alimentelor în frigider. Măsuri esențiale pentru siguranța cumpărătorilor și reducerea risipei alimentare Autoritatea Națională...
Cum va fi VREMEA de Paște 2026 în România: Zile frumoase, de primăvară autentică
Cum va fi VREMEA de Paște 2026: Zile frumoase, de primăvară autentică Meteorologii europeni au actualizat estimările pentru perioada 16...
FOTO | La Prebet Aiud muncitorii au oprit spontan lucrul: Motivul – neplata la timp a salariilor
La Prebet Aiud muncitorii au oprit spontan lucrul: Motivul – neplata la timp a salariilor Muncitorii de la Prebet Aiud...
38 de ani de la accidentul care i-a schimbat viața ultramaratonistului Levente Polgar. Ultima fotografie cu el ,,întreg”, readusă la viață cu ajutorul AI: ,,Port mereu cu mine acea amintire a copilului care am fost”
38 de ani de la accidentul care i-a schimbat viața ultramaratonistului Levente Polgar. Ultima fotografie cu el ,,întreg”, readusă la...
FOTO | Bogdan Socaciu și Maria Miron, elevi ai Seminarului Teologic Ortodox din Alba Iulia, rezultate excepționale la matematică: Calificare la faza națională a Olimpiadei și prestații remarcabile la concursul „Pitagora”
Bogdan Socaciu și Maria Miron, elevi ai Seminarului Teologic Ortodox din Alba Iulia, rezultate excepționale la matematică: Calificare la faza...
VIDEO | Județul Alba, primul loc pe țară în 2026 la cadastrarea sistematică. Ce spune directorul OCPI Alba
Județul Alba, primul loc pe țară în 2026 la cadastrarea sistematică. Ce spune directorul OCPI Alba În cadrul unei conferințe...
Șase străzi dintr-un sat din Alba modernizate printr-o investiție de peste 3 milioane de lei: A fost semnat contractul de lucrări
Șase străzi dintr-un sat din Alba modernizate printr-o investiție de peste 3 milioane de lei Primarul comunei Galda de Jos,...
18 martie: Inventatorul român Traian Vuia realizează, la Paris, primul zbor autopropulsat
18 martie: Inventatorul român Traian Vuia realizează, la Paris, primul zbor autopropulsat Traian Vuia (n. 17 august 1872, Bujoru, comitatul...
17 martie: Biserica Ortodoxă îl prăznuiește pe Sfântul Alexie, omul lui Dumnezeu. Tradiții și obiceiuri de Ziua Șarpelui
17 martie: Biserica Ortodoxă îl prăznuiește pe Sfântul Alexie, omul lui Dumnezeu. Tradiții și obiceiuri de Ziua Șarpelui Pe 17...