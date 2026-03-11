FOTO | Locurile 1 și 3 pentru cadeții CS Unirea Alba Iulia la Campionatul Național de Taekwondo WT 2026
Locurile 1 și 3 pentru cadeții CS Unirea Alba Iulia la Campionatul Național de Taekwondo WT 2026
Sportivii CS Unirea Alba Iulia, Bianca Ciontea și Eduard Jelea, pregătiți de antrenorul Alin Moldovan, au obținut rezultate foarte bune la Campionatul Național de Taekwondo WT 2026 – copii, juniori mici și cadeți, desfășurat în perioada 6–8 martie, la București.
Cei doi sportivi ai clubului au reușit să urce pe podium la categoria cadeți, obținând locurile 1 și 3 în cadrul competiției.
Rezultatele cadeților CS Unirea Alba Iulia:
• Bianca Ciontea – locul 1, categoria de greutate – 33 kg;
• Eduard Jelea – locul 3, categoria de greutate – 37 kg.
„Sunt rezultate foarte bune, care arată seriozitatea, dedicarea și disciplina sportivilor noștri”, a transmis antrenorul Alin Moldovan.
CS Unirea Alba Iulia transmite felicitări sportivilor și antrenorului pentru performanțele obținute și le urează mult succes la competițiile viitoare.
