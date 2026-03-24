FOTO | Locul 1 la dublu pentru Anisia Lazăr și Chrissa Moldovan, la Cupa Hoia 2026, de la Cluj-Napoca

Locul 1 la dublu pentru Anisia Lazăr și Chrissa Moldovan, la Cupa Hoia 2026, de la Cluj-Napoca
Anisia Lazăr (CSM Deva) și Chrissa Moldovan (Tenis Club Sun Alba Iulia) au obținut locul 1 în proba de dublu la Cupa Hoia – Trofeul Sport Play System, de la Cluj-Napoca, după un parcurs foarte bun, cu multă concentrare, colaborare și determinare pe teren.
„Ne bucurăm să vedem cum munca, implicarea și spiritul de echipă se transformă în rezultate atât de frumoase.
Bravo, Anisia! Bravo, Chrissa!
Suntem mândri de voi și vă dorim mult succes în continuare, în cât mai multe competiții și experiențe frumoase pe terenul de tenis.
Felicitări, fetelor, pentru această reușită frumoasă și meritată!”, au transmis reprezentanții clubului Tenis Club Sun Alba Iulia.
