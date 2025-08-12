FOTO | Localnicii din Cetea au pus umărul la reabilitarea podului de pe strada Joseni: „Avem o comunitate cu spirit de echipă”

Localnicii din Cetea au pus umărul la reabilitarea podului de pe strada Joseni

Localnicii din satul Cetea au avut o contribușie importantă la reabilitarea unui pod din localitate.

Este vorba de podul de pe strada Joseni.

Primarul comunei Galda de Jos le-a mulțumit public pentru implicare.

„Implicarea acestora a fost un exemplu demn de urmat, iar spiritul civic de care au dat dovadă ne-a demonstrat că avem o comunitate cu spirit de echipă.

Unde-s mulți puterea crește și circulația în zonă a fost reluată rapid și în siguranță”, a transmis primarul Ioan Neag.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI