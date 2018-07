FOTO, LIVE VIDEO Recepție Autostrada Sebeș-Turda: A început inspecția tehnică în vederea recepției loturilor 3 și 4

Autostrada Sebeș-Turda: Specialiști din cadrul Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) din România și ai Inspectoratului de Stat în Construcții au început, luni la prânz, inspecția tehnică în vederea recepției loturilor trei și patru, care au 29 de kilometri și se întind de la Aiud la Turda.



Materialul este în curs de actualizare

Loturile 3 și 4 ale Autostrăzii Sebeș-Turda, care se întind pe 29 de kilometri, sunt pregătite pentru recepția tehnică de astăzi. Sâmbătă s-au făcut ultimele marcaje, după ce o parte din tronson a fost frezat, constructorul ținând cont de neconformitățile invocate de Compania Națională de Infrastructură din România.

La începutul anului, pe lotul 3 s-a mai făcut o inspecție în vederea recepției, însă CNAIR a constat exces de bitum, probleme legate de rugozitate, adică de aderenţa în sine a asfaltului, dar și elemente de planeitate executate neconform.

Autostrada Sebeş-Turda va avea o lungime totală de 70 de kilometri şi va traversa parţial judeţele Alba şi Cluj, fiind împărţită în patru loturi.

Primul lot se întinde pe 17 kilometri, de la intrarea pe autostradă în Sebeş, până la Pârâul Iovului, după Alba Iulia. Lotul doi are o lungime de 24,3 kilometri şi se întinde de la Pârâul Iovului până la intrarea în Aiud, iar lotul trei, care are 12,5 km, se întinde de la intrarea în Aiud până la Decea. Ultimul lot are 16,3 km şi se termină în Turda.

Valoarea lucrărilor, fără TVA, este de 541.739.137 de lei pentru lotul 1, 549.332.393 de lei pentru lotul 2, 420.511.921 de lei pentru lotul 3, 470.004.894 de lei pentru lotul 4, toate fiind finanţate din fondul de coeziune, 85%, şi bugetul de stat – 15%.

Revenim detalii, imagini și filmări

