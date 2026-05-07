FOTO ȘTIREA TA | Continuă nesimțirea la Alba Iulia! Mămică cu copil în cărucior, deranjată de un BMW parcat pe trotuar: „Sunteți un nesimțit”

Continuă nesimțirea la Alba Iulia! Mămică cu copil în cărucior, deranjată de un BMW parcat pe trotuar: „Sunteți un nesimțit”

Autoturismele parcate pe trotuarele de pe străzile din Alba Iulia continuă să fie prezente într-un număr mare. Din acest motiv, mulți locuitori continuă să fie deranjați de această situație.

Un astfel de exemplu a fost relatat de o mămică pe un grup de socializare destinat locuitorilor din Alba Iulia, ieri, 6 mai 2026. Femeia a spus că, deși i-a atras atenția conducătorului auto că trebuie să treacă cu căruciorul pe partea carosabilă pentru a ocoli mașina, acesta nu a băgat-o în seamă.

Femeia a publicat o fotografie cu autoturismul, marca BMW, alături de următorul mesaj:

„Pentru domnul căruia, deși i-am spus că eu acum trebuie să trec în stradă cu căruciorul, a continuat nepăsător, sunteți un nesimțit! Dvs. și toți ceilalți care blochează trotuarele de trebuie să riscăm să ne calce mașina cu tot cu copii! Rușine să vă fie, dar nu cred că știți ce înseamnă”, a scris femeia.

