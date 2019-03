FOTO, LIVE-TEXT: Unirea Alba Iulia – CSM Lugoj 3-1 (2-1) | “Alb-negrii”, pas cu dreptul în retur, Davidaș și An. David – protagoniștii victoriei

Unirea Alba Iulia a început cu dreptul partea a doua a campionatului, “alb-negrii” obținând, pe “Cetate”, o victorie cu 3-1 (2-1) cu penultima clasată CSM Lugoj.

Tânăra echipă condusă de Adrian Bicheși a realizat trei puncte importante în economia stagiunii, atacanții Davidaș și An. David fiind determinanți pentru derularea ostilităților. La pauză, scorul a fost 2-1, prin golurile tinerilor Davidaș (10, lansat de Al. Giurgiu) și An. David (32, la centrarea aceluiași Davidaș), ecartul fiind redus de Hrudei (45+1). În minutul 65, An. David a realizat dubla, fructifcând din apropiere un balon respins de portar la șutul lui Davidaș, Ankomah (de la vizitatori primind roșu în minutul 77). seriei, CSM Lugoj (6 puncte), astăzi, 1 martie, de la ora 15.00.

*1-0, MIN. 10: DAVIDAȘ bine lansat în adâncime de Al. Giurgiu a șutat pe lângă portar, în colțul lung, marcând primul său gol stagional, la întâia acțiune de poartă

*2-0, MIN. 32: An. DAVID lat din apropiere la o centrare excelentă Davidaș din dreapta

*2-1, MIN. 45+1: HRUDEI a reluat cu latul, sub bară din careul mic, o pasă din dreapta de la Ankomah

*3-1, MIN. 65: An. DAVID a împins în plasă mingea respinsă de portar la șutul lui Davidaș

La reluare, prima ocazie aparține oaspeților, reluare cu capul alături Miculescu (52), iar în minutul 60, Ankomah a șutat din 15 metri, pe centru, a prins Sporea

*Ankomah – eliminat direct!

Oaspeții au rămas în inferioritate prin eliminarea lui Ankomah (77) – roșu direct, pentru un atac dur la mijlocul terenului asupra lui Mazilu

Se remarcă aducerea a 8 “stranieri”, nume exotice precum Mohamed (Ucraina), Bamba (Malta), Kiala (Belgia), Ankomah (Sebiș), Suleiman (Belgia), Temitope (Mali), Dong-Hyun (Coreea de Sud) sau Bernard (Franța), în distribuția oaspeților

*De Marco, titular, rezervele uniriste – doar juniori

Abia venit la echipa albaiuliană, italianul De Marco este titular în distribuția gazdă, Unirea având doar juniori pe lista de rezervă, asta în condițiile în care Tat – suspendat. În tribune sunt în jur de 200 de spectatori, o asistență redusă, iar amfitrionii au un echipament nou, de culoare albastru-bleumarin închis

Echipe de start:

Unirea: Sporea – Mazilu, Scrob, Potopea, Ad. Matei (83, Lăutaru – debut în Liga a 3-a) – Al. Giurgiu, E. Crișan (68, Bîrdea) – Davidaș, De Marco (90+1, Boboia), Selagea – An. David (86, V. Domșa – la debut în Liga a 3-a); rezerve Sîntoma – Zsigmond, V. Codrea. Antrenori Adrian Bicheși, Marcel Rusu, Raul Oargă.

CSM Lugoj: F. Andrei – Precupanu, Giuga, E. Miculescu, D. Filip – Hrudei, Kim (66, B. David), Temitope, Maier – Ankomah, Muhammed; rezerve Iovicin, Carabaș, B. David, Kiala, Ursan, Mihoc, Rațiu. Antrenori Ilie Rotariu și Călin Cojocaru.

*Arbitri: Cr. Anghelina (Câmpulung Muscel), L. Tănase, Cr. Cosmescu (Pitești) Observatori M. Zgovancu (Tg. Jiu), S. Găman (Tg. Jiu)

*Avertismente: Giurgiu (21)/ Muhammed (60), Giuga (74) *Cartonaș roșu: Ankomah (77)

În condițiile în care “alb-negrii” au traversat o iarnă tumultuoasă, despărțindu-se de 12 jucători, nu se anunță deloc o dispută lejeră, așa cum ar părea prin prisma ierarhiei (albaiulienii – locul 9, cu 19 puncte). Mai mult, amfitrionii nu pot conta pe Fetița – suspendat, Mardare, Cr. Păcurar și Petruse – indisponibili, italianul De Marco alăturându-se antrenamentelor abia de ieri.

CSM Lugoj, singura echipă a seriei ce nu a luat puncte în deplasare în tur (7 eșecuri), nu a stat cu mâinile în sân în pauza competițională. L-a instalat antrenor (în acte director sportiv) pe Călin Cojocaru (ex-Național Sebiș și ACS Poli Timișoara) și a realizat 13 transferuri