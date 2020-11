FOTO, LIVE-TEXT: CS Ocna Mureș – Unirea Dej 1-3 (1-2) | Misiune facilă pentru lider împotriva „lanternei roșii”

“Veni, vidi, vici”, așa s-ar traduce descinderea liderului pe “Soda” pentru restanța din etapa a 7-a a Seriei a 9-a, în ciuda scorului strâns. Un meci CS Ocna Mureș – Unirea Dej ce a început devreme, în zorii zilei, lupta din culise fiind de “a se juca, sau nu”, ținând cont că gazdele puteau lua punctele “la masa verde”, ținând cond de cele trei cazuri de COVID-19 din efectiv (Socaci, R. David și Chișu) și reglementările FRF. Pe teren, în prima repriză, diferența a fost ca între Șumblea și Kereky, adversari direcți, cu vreo 20 de centrimetri în plus la talie în favoarea masivului apărător, iar David nu a avut câștig de cauză în fața lui Goliath. Antrenorul Gabriel Cotoară a alcătuit o primă distribuție cu 4 juniori (Bartoș, C. Lazăr, Trifan, Șumblea), lăsându-i rezerve pe titularii Csegoldi și Al. Kiraly.

“Soda dragă” a încercat să reziste pe două linii, acceptându-și statutul, însă singurul șut la poartă din mitanul inagural s-a dovedit penalty-ul transformat de Cl. Marcu (43, dictat pentru henț, jucător care mâine va aniversa 23 de ani). În rest jocul a avut un singur sens, spre buturile lui Vl. Ignat, învins în două rânduri de Ad. Pop (19) și Kereky (32), dejenii mai având și două bare (Fl. Blaj – minutele 5 și 45). La reluare, ritimul s-a mai ostoit puțin, consemându-se o repriză mai săracă în faze de poartă, cu excepția golului marcat de I. Rus (90).

Unirea Dej a câștigat, la pas, disputa împotriva “lanternei roșii”, având 8 victorii din 9 întâlniri, distanțându-se la 5 “lungimi” de CSO Cugir (ce are un meci mai puțin). Diametral opusă este situația “alb-albaștrilor”, cu un singur succes și 8 înfrângeri, CS Ocna Mureeș mai având de suportat, pe lângă problemele de lot, și un program încărcat, cu două deplasări (la Turda – vineri și Galda de Jos – miercurea viitoare).

*0-1, MIN. 19: AD. POP a recuperat un balon și a șutat plasat de la 15 metri, în diagonală, bară-gol

*0-2, MIN. 32: KEREKY a deviat în dreapta lui Vl. Ignat, un șut trimis de An. Pop.

*1-2, MIN. 43: Cl. MARCU transformă un penalty (primul șut pe poastă al gzdelor), pentru henț la Kereky

După pauză, Giurgean (54) – lovitură liberă peste vinclul drept

*1-3, MIN. 90: I. RUS a deviat în plas, din 7 metri, cenrarea lui An. Pop

Oaspeții încep tare și solicită un penalty, pentru henț, în minutul 2. Fl. Blaj (5) bate un corner, cu efect, mingea șterge transversala. Chira (7) a șutat de la 18 metri, a prins Vl. Ignat. An. Pop (28) -liberă de la 20 metri, peste vinclul stâng. Șut An. Pop (30) de la marginea careului, a respins Vl. Ignat în corner. Până în acest minut, meciul a curs într-un singur sens. Vl. Ignat (35) – dublă paradă la șuturile lui An. Pop și Giurgean! În minutul 36, CS Ocna Mureș a solicitat penalty la o fază în care a fost implicat T. Cristea. Transversală lovită de Fl. Blaj, din lovitură liberă (45), ulterior dejenii solicitând penalty… pentru henț

Gabriel Cotoară a efectuat câteva modificări în distribuția de start (Al. Kiraly și Csegoldi – rezerve), CS Ocna Mureș mizând pe 4 juniori în primul unsprezece, iar la oaspeți lipsește ex-uniristul Frăsineanu.

Echipe:

CS Ocna Mureș: V. Ignat – Bartoș, C. Lazăr (46, Csegoldi), Uță, Cl. Marcu – B. Cristea (87, P. Man), Al. Dumitru (46, Vădan) – T. Cristea, M. Domșa (87, Busuioc), Trifan (46, Al. Kiraly) – Șumblea; rezerve Decean, Moise, Neșan, Vaidasigan. Antrenori Gabriel Cotoară, Romeo Arinar, Tudor Stan

Unirea Dej: D. Farcaș – I. Rus, Kereki, Vomir (55, Al. Blaj), Al. Papp, Cătinean, Cr. Chira (90, Mate), Ad. Pop (90, B. Pop), Fl. Blaj (84, Peter), An. Pop, Giurgean (55, Cocian); rezerve Tudose, Toderean, V. Sabo, Ad. Farcaș, . Antrenori Dragoș Militaru și Eusebiu Șuvagău.

Avertismente; T. Cristea (27), M. Domșa (45), V. Ignat (49), Vădan (52), Csegoldi (73)/ Vomir (25), Cr. Chira (45), Fl. Blaj (61), antrenorul Dragoș Militaru (77)

Arbitri Cr. Vieru (Cisnădie), C. Cimponeriu (Lugoj), P. Sandu (Timișoara) Observatori I. Teodor (Tg. Mureș), E. Guț (Deva)

Se vor înfrunta formațiile aflate la extremele ierarhiei Seriei a 9-a din Liga a 3-a, gazdele – “lanterna roșie”, cu numai 3 puncte, respectiv vizitatorii ce au preluat fotoliul de lider, cu 21 de puncte. Meciul trebuia să se deruleze în urmă cu mai bine de două săptămâni, mai precis în 24 octombrie, însă n a avut loc din cauza cazurilor de coronavirus din tabăra dejeană, ce avea, atunci 20 de persoane depistate pozitiv (18 fotbaliști).

Pe lângă situația precară din ierarhie, ocnamureșenii acuză înaintea întânirii probleme majore de efectiv. Astfel vor absenta Socaci, R. David și Chișu (depistați pozitiv, Chișu – s-a retestat ieri, după ce primul rezultat a fost “incert”), Coltor (s-a angajat, nu va mai evolua în acest an) Borșoi (accidentat), ofensiva fiind efectiv decimată.

Foto: Lucian DANCIU