FOTO | Liceul Teoretic din Teiuș a fost dotat cu laboratoare inteligente! SmartLab și conținut educațional modern, printre investiții: ,,Un pas uriaș”

Liceul Teoretic din Teiuș a fost dotat cu laboratoare inteligente! SmartLab și conținut educațional modern, printre investiții

Proiectul care privește dotarea cu laboratoare inteligente a Liceului Teoretic Teiuș Alba a fost finalizat. Investiția de 295133.92 lei a fost făcută prin PNRR.

Prin această investiție, Liceul Teoretic Teiuș a fost dotat cu, printre altele, SmartLab modern, conținut educațional digital și software inovator sau conectarea dispozitivelor la o rețea performantă.

Reprezentanții liceului transmis că prin finalizarea proiectului care a început în urmă cu doi ani, a fost făcut un pas uriaș înspre a oferi șanse egale tuturor elevilor care învață la Liceul Teoretic Teiuș.

,,Am finalizat cu succes proiectul „Dotarea cu laboratoare inteligente a Liceului Teoretic Teiuș Alba”, cod proiect F-PNRR-SmartLabs-2023-0204, finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență – Pilonul VI. Politici pentru noua generație, Componenta C15: Educație, Reforma 5, Investiția 9 – un pas uriaș spre digitalizarea școlii și spre oferirea unor șanse egale tuturor elevilor noștri.

Prin acest proiect:

-am creat un SmartLab modern, dotat cu echipamente și mobilier ergonomic

-am adus conținut educațional digital și software inovator

-am conectat toate dispozitivele la o rețea performantă

-am pregătit profesorii pentru a folosi aceste resurse în beneficiul elevilor

Proiectul s-a desfășurat în perioada 10.12.2023 – 30.09.2025, valoarea totală a contractului de finanțare fiind de 295133.92 lei, fonduri nerambursabile din partea Uniunii Europene – Următoarea Generație UE.

Obiectivul nostru? Să oferim elevilor acces la învățare interactivă, creativă și adaptată la cerințele viitorului, reducând în același timp riscul de excluziune și abandon școlar.

Mulțumim sprijinului oferit prin PNRR – Educație pentru noua generație și tuturor celor implicați în acest proiect de suflet.

La Liceul Teoretic Teiuș, viitorul se scrie digital, inteligent și inspirațional”, se arată într-o postare publicată de ,,Liceul Teoretic Teiuș” pe Facebook.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI