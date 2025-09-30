FOTO | Liceul Teoretic din Teiuș a fost dotat cu laboratoare inteligente! SmartLab și conținut educațional modern, printre investiții: ,,Un pas uriaș”
Liceul Teoretic din Teiuș a fost dotat cu laboratoare inteligente! SmartLab și conținut educațional modern, printre investiții
Proiectul care privește dotarea cu laboratoare inteligente a Liceului Teoretic Teiuș Alba a fost finalizat. Investiția de 295133.92 lei a fost făcută prin PNRR.
Prin această investiție, Liceul Teoretic Teiuș a fost dotat cu, printre altele, SmartLab modern, conținut educațional digital și software inovator sau conectarea dispozitivelor la o rețea performantă.
Reprezentanții liceului transmis că prin finalizarea proiectului care a început în urmă cu doi ani, a fost făcut un pas uriaș înspre a oferi șanse egale tuturor elevilor care învață la Liceul Teoretic Teiuș.
,,Am finalizat cu succes proiectul „Dotarea cu laboratoare inteligente a Liceului Teoretic Teiuș Alba”, cod proiect F-PNRR-SmartLabs-2023-0204, finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență – Pilonul VI. Politici pentru noua generație, Componenta C15: Educație, Reforma 5, Investiția 9 – un pas uriaș spre digitalizarea școlii și spre oferirea unor șanse egale tuturor elevilor noștri.
Prin acest proiect:
-am creat un SmartLab modern, dotat cu echipamente și mobilier ergonomic
-am adus conținut educațional digital și software inovator
-am conectat toate dispozitivele la o rețea performantă
-am pregătit profesorii pentru a folosi aceste resurse în beneficiul elevilor
Proiectul s-a desfășurat în perioada 10.12.2023 – 30.09.2025, valoarea totală a contractului de finanțare fiind de 295133.92 lei, fonduri nerambursabile din partea Uniunii Europene – Următoarea Generație UE.
Obiectivul nostru? Să oferim elevilor acces la învățare interactivă, creativă și adaptată la cerințele viitorului, reducând în același timp riscul de excluziune și abandon școlar.
Mulțumim sprijinului oferit prin PNRR – Educație pentru noua generație și tuturor celor implicați în acest proiect de suflet.
La Liceul Teoretic Teiuș, viitorul se scrie digital, inteligent și inspirațional”, se arată într-o postare publicată de ,,Liceul Teoretic Teiuș” pe Facebook.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Curier Județean
DSVSA Alba: Controale pentru siguranța alimentară în unitățile de educație! AMENZI de aproape 5.000 de lei. Ce nereguli au fost descoperite
DSVSA Alba: Controale pentru siguranța alimentară în creșe, grădinițe și școli! AMENZI de aproape 5.000 de lei. Ce nereguli au fost descoperite DSVSA Alba a controlat mai multe creșe, grădinițe și școli, dar și în unitățile de tip after-school pentru a preveni și evita eventuale episoade de toxiinfecții alimentare. Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța […]
FOTO | Sute de elevi din Sebeș și Răchita au participat la „Chimia, Super-puterea Mea 2.0”. Experimente, modele moleculare și atomice, printre activități
500 de elevi din Sebeș și Răchita au participat la „Chimia, Super-puterea Mea 2.0”. Au făcut experimente, modele moleculare și atomice Aproximativ 500 de elevi, din Sebeș și Răchita, au participat la Liceul German din oraș la proiectul „Chimia, Super-puterea Mea 2.0”. Activitatea a avut ca scop principal promovarea chimia, participând la diferite experimente, modele […]
Aventuri la volan în Alba ale unui adolescent din județul Sibiu: Conducea fără permis o mașină neînmatriculată
Aventuri la volan în Alba ale unui adolescent din județul Sibiu Un adolescent din județul Sibiu a fost suprins de polițiștii Secției 6 de Poliție Rurală Jidvei conducând fără permis o mașină neînmatriculată. Potrivit IPJ Alba, la data de 29 septembrie 2025, în jurul orei 20.30, polițiștii Secției 6 de Poliție Rurală Jidvei au oprit, […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Angajații Romsilva nu vor mai primi bonus de pensionare echivalent cu zece salarii: ,,A fost limitat la un singur salariu. Adică normalitate”
Angajații Romsilva nu vor mai primi bonus de pensionare echivalent cu zece salarii: Buzoianu: ,,Normalitate” Bonusurile de pensionare pentru angajații...
Economistul Radu Georgescu: ,,Guvernul ar trebui să schimbe strategia. Să-și propună să ducă România în șanț, poate așa vom merge și noi pe drumul corect”
Radu Georgescu: ,,Guvernul ar trebui să schimbe strategia. Să propună să ducă România în șanț, poate așa vom merge și...
Știrea Zilei
VIDEO | Cum s-a produs accidentul de pe Calea Moților, din Alba Iulia. Două șoferițe, implicate: o femeie, transportată la spital în urma impactului
Cum a avut loc accidentul pe Calea Moților, din Alba Iulia. Două șoferițe, implicate: o femeie, transportată la spital în...
LOCURI de MUNCĂ în județul Alba, la data de 30 septembrie 2025: 547 de posturi sunt disponibile în Alba Iulia, Aiud, Blaj, Câmpeni, Cugir, Ocna Mureș și Sebeș
LOCURI de MUNCĂ în județul Alba, la data de 30 septembrie 2025: 547 de posturi sunt disponibile în Alba Iulia,...
Curier Județean
FOTO | Liceul Teoretic din Teiuș a fost dotat cu laboratoare inteligente! SmartLab și conținut educațional modern, printre investiții: ,,Un pas uriaș”
Liceul Teoretic din Teiuș a fost dotat cu laboratoare inteligente! SmartLab și conținut educațional modern, printre investiții Proiectul care privește...
DSVSA Alba: Controale pentru siguranța alimentară în unitățile de educație! AMENZI de aproape 5.000 de lei. Ce nereguli au fost descoperite
DSVSA Alba: Controale pentru siguranța alimentară în creșe, grădinițe și școli! AMENZI de aproape 5.000 de lei. Ce nereguli au...
Politică Administrație
30 septembrie | Ședință publică ordinară a Consiliului Local al Municipiului Sebeș. „Dotarea cu vehicule nepoluante pentru transportul public” – stații de reîncărcare vehicule electrice, pe ordinea de zi
Anunț privind convocarea în ședință publică ordinară a Consiliului Local al Municipiului Sebeș în data de 30 septembrie Ședința publică...
Primăria Municipiului Aiud: Licitație publică privind concesionarea unui teren cu suprafața de 2.456 mp situat pe strada Tudor Vladimirescu
ANUNŢ DE LICITAȚIE privind concesionarea prin licitație publică a terenului cu suprafața de 2456 mp, situat administrativ în Municipiul Aiud,...
Opinii Comentarii
30 septembrie. Ziua Internațională a Traducătorilor: Sfântul Ieronim, traducătorul ”oficial” al Bibliei în limba latină
30 septembrie. Ziua Internațională a Traducătorilor: Sfântul Ieronim, traducătorul ”oficial” al Bibliei în limba latină În fiecare an, la 30...
29 septembrie: Ziua Mondială a Inimii. Bolile cardiovasculare, cauza principala de deces si dizabilitate la nivel mondial
29 septembrie: Ziua Mondială a Inimii Din 2000, la 29 septembrie este marcată anual, Ziua mondială a inimii, la iniţiativa...