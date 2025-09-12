FOTO | Lămâi gigant într-o livadă de munte, la Colțești: Care este secretul livezii minune a lui Ioan Szakacs
Lămâi gigant într-o livadă de munte, la Colțești: Care este secretul livezii minune a lui Ioan Szakacs
Ioan Szakacs, un bărbat aflat la o vârstă venerabilă, cultivă lămâi în livada sa din Colțești, situată pe strada Principală, la numărul 10, practic în capătul satului, pe partea dreaptă, cum urci din Cheile Vălișoarei către Buru.
Nu este vorba în această livadă de munte de lămâi obșnuite, ci de lămâi gigant, care pot ajunge și la un kilogram bucata. Proprietarul livezii se îngrijește cu dăruire de această minunăție, dar se lovește de dificultăți pe multiple planuri.
Din cauza vârstei și a sănătății, Ioan Szakacs are în plan să-și lichideze afacerea, a relatat în mediul online o doamnă care l-a vizitat recent pe Ioan Szakacs.
„L-am găsit pe domnul Szakacs în solar, rezemat de una dintre mesele pline cu lămâi pe rod în ghivece, sprijinit într-o cârjă, dar în mână cu un portaltoi, un briceag și mlădița din care-și lua mugurii pentru altoit! Întregul solar era plin cu lămâi încărcați cu rod și flori, un parfum de nedescris și ca pată de culoare, multe dipladenii superbe în nuanțe de la alb-roz la roșu!!!
Din cauza vârstei și a sănătății, domnul Szakacs dorește să-și lichideze afacerea, pentru că se apropie iarna și îi este foarte greu să o mai întrețină!!
Atunci, zic eu, de ce n-am cumpăra un lămâi în loc de un buchet de flori??? O plantă are și flori și fructe, prețul este accesibil și ne alegem și noi cu un parfum superb în casă și cu lămâi crescute de noi!!!
Apropo: am mers să luăm o plantă și ne-am întors cu patru! Îți este imposibil să te hotărăști și să rămâi la una!!
Telefonul domnului este 0766225527 , luați legătura cu dansul și conveniți asupra comenzilor!”, a precizat doamna în cauză.
sursa: Facebook Maria Anca
