FOTO: La doar 10 ani, albaiulianul Paul Butuza este ”Best of the Best Kids Model of the Universe România 2019”. El va participa la etapa internațională a concursului, la Milano

Paul Butuza, are 10 ani, şi este albaiulian. A reuşit să pătrundă în lumea pretenţioasă a modelingului, să se facă remarcat prin frumuseţe şi atitudine. La cei 10 ani ai săi, visele lui au devenit realitate. Paul Butuza este Best of the Best Kids Model of the Universe România 2019, titlu ce-i asigură participarea la etapa internaţională a concursului Best Kids Model of the Universe, la Milano.

Că nu doar fetele pot deveni modele, a demonstrat-o Paul, iar noi suntem convinşi că aceasta reprezintă o oportunitate de a-i face cunoscută ambiţia.

Lumea modelingului este plină de frumuseţe şi sensibilitate, dar şi băieţii au demonstrat interes şi pasiune pentru acest domeniu. Paul e un exemplu pentru toţi cei care până acum au admirat manechinele numai din backstage sau din faţa televizoului.

Născut sub semnul Berbecului, băieţelul cu ochi verzi este membru la Wip Models Academy – by Ioana din Alba Iulia, ale cărei cursuri sunt adresate copiilor frumoşi şi talentaţi.

Primul său contact cu acest domeniu a fost la vârsta de patru ani, când a participat la un shooting foto. A fost foarte încântat, fericit, se simţea în centrul atenţiei şi asta l-a atras. Echipa a lucrat extrem de bine şi repede cu el, Paul comportându-se ca un adevărat profesionist. Încă de atunci s-a remarcat prin frumuseţe, atitudine şi o răbdare imensă.

După cum spune mama sa, ”Paul este un copil foarte frumos şi sensibil. Aceste calităţi trebuie puse în valoare. Iar răbdarea de care dă dovadă, este un atuu pentru el. De mic a fost sensibil la tot ce e frumos în jurul său. De la şase ani, îşi cumpără singur obiectele de vestimentaţie şi îşi asortează ţinutele. Acesta a fost încă un motiv pentru a-l îndruma spre modeling. În timpul liber, pe lângă modeling, Paul face obiecte de artizanat”.

Paul a participat la numeroase şedinţe foto – apariţii în reviste de specialitate foarte cunoscute la nivel mondial – Dean Magasin, evenimente fashion pentru copii, prezentând ţinute casual outfits, sport a diferitelor branduri foarte cunoscute. A prezentat ţinute ale unor designeri foarte cunoscuţi pe plan naţional şi internaţional.

La cel mai important eveniment de modă organizat în România – City Fashion Week, Cluj-Napoca 2018, Paul a prezentat o ţinută sub semnătura designerului internaţional Ioana Şuteu, ceea ce a atras noi colaborări.

Anul 2018 i-a adus lui Paul premii foarte importante: Marele Premiu la concursul naţional Kids Models AcademyRomânia 2018 şi Grand Prix la concursul naţional TV Start România 2018. Aici a mai câştigat şi premiul I la categoria de vârstă şi calificare la etapa internaţională din Turcia.

2019 începe pentru Paul cu obţinerea unui alt premiu foarte important, titlul de Best of the Best Kids Model of the Universe România 2019, ceea ce reprezintă calificarea la etapa internaţională a concursului Best Kids Model of the Universe, la Milano.

În luna mai a acestui an, Paul va reprezenta România la un alt concurs internaţional din Georgia Little Miss & MisterUniverse.

În luna iunie va avea loc lansarea primei sale colecţii vestimentare SERVUS. Evenimentul este unul inedit pentru România, va avea loc la Alba Iulia şi este destinat în exclusivitate micilor designeri din ţară şi din străinătate.