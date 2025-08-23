Attila Malnasi (CSM Unirea Alba Iulia & Biciclim) și Miruna Măda (CSM Unirea Alba Iulia), triumf în cursele regină de la Alba Carolina Bike Race 2025
Attila Malnasi (CSM Unirea Alba Iulia & Biciclim), triumf în cursele regină de la Alba Carolina Bike Race 2025
Attila Malnasi (CSM Unirea Alba Iulia & Biciclim) și Miruna Măda (CSM Unirea Alba Iulia) au câștigat, sâmbătă 23 august 2025, cursele regină de la Alba Carolina Bike Race, competiție desfășurată la Alba Iulia.
Attila Malnasi a fost urmat în clasament în întrecerea masculină pe distanța de 84 de kilometri de Emil Dima (ACS Savorya Cycling Team) și Patrick Pescaru (CSU Scott).
Miruna Măda s-a impus în competiția feminină pe un traseu de 73 de kilometri.
Concursul de la Alba Iulia, devenit deja un reper sportiv pentru comunitatea locală și pentru pasionații de ciclism, a reunit sute de sportivi din întreaga țară.
Anul acesta, evenimentul a căpătat o și mai mare importanță, întrucât a găzduit pentru a doua oară consecutiv o etapă a Cupei României XCM – mai exact Etapa a 5-a –, la care au luat startul cei mai buni cicliști din România.
foto: arhivă
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Sport
FOTO | Industria Galda de Jos, victorie cu CSU Alba Iulia în ultima repetiție
Industria Galda de Jos, victorie cu CSU Alba Iulia în ultima repetiție, scor 3-2 (2-0) Industria Galda de Jos a învins CS Universitar Alba Iulia, în ultima repetiție înaintea debutului stagional, scor 3-2 (2-0). Găldenii au condus cu 3-0 grație reușitelor semnate de Șimandi – dublă și Biro, iar universitarii au replicat prin golurile lui […]
Miriam Bulgaru (CSM Unirea Alba Iulia), calificată în finala turneului ITF de la Bistrița: Victorie categorică în penultimul act
Miriam Bulgaru (CSM Unirea Alba Iulia), calificată în finala turneului ITF de la Bistrița: Victorie categorică în penultimul act Miriam Bulgaru (CSM Unirea Alba Iulia) s-a calificat, sâmbătă, 23 august 2025, în finala turneului ITF de la Iași. Citește și: FOTO: Hidro Mecanica Șugag a câștigat SuperCupa AJF Alba, revanșă cu CS Ocna Mureș | […]
FOTO: Hidro Mecanica Șugag a câștigat SuperCupa AJF Alba, revanșă cu CS Ocna Mureș | Zi de grație pentru Dănuț Greapcă
Hidro Mecanica Șugag a câștigat SuperCupa AJF Alba, luându-și revanșa cu CS Ocna Mureș. Zi de grație pentru Dănuț Greapcă! Hidro Mecanica Șugag a câștigat în premieră SuperCupa AJF Alba, după ce s-a impus clar, în disputa de la Galda de Jos, cu CS Ocna Mureș, scor 5-2 (3-2), o confruntare spectaculoasă în care s-a […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
VIDEO | Raed Arafat, întrebat la Alba Iulia dacă sistemul medical ar face față unei catastrofe: „Am făcut față cu brio unei pandemii”
Raed Arafat, întrebat la Alba Iulia dacă sistemul medical ar face față unei catastrofe: „Am făcut față cu brio unei...
Radu Georgescu, despre majorarea cu 70% a impozitului pe proprietăți: ”Tu muncești toată ziua, iar statul este cel care știe unde ai portofelul și poate să-ți ia din el câți bani vrea, când vrea”
Radu Georgescu, despre majorarea cu 70% a impozitului pe proprietăți: ”Tu ești cel care muncește toată ziua, iar statul este...
Știrea Zilei
Firma unui cumnat al ministrului Economiei asigură paza la Fabrica de Arme Cugir? În contextul incendiului recent, Radu Miruță a făcut confuzii grosolane între UM Cugir și Fabrica de Arme
Firma unui cumnat al ministrului Economiei asigură paza la Fabrica de Arme Cugir? În contextul incendiului recent, Radu Miruță a...
VIDEO | Medicul Aurel Crișan, șeful UPU Alba Iulia: „Sunt zile în care un singur medic consultă peste 70-80 de pacienți într-o tură, de dimineața până seara”
Aurel Crișan, șeful UPU Alba Iulia: „Sunt zile în care un singur medic consultă peste 70-80 de pacienți într-o tură,...
Curier Județean
INTERVENȚIE Salvamont Alba la Rimetea: O persoană, rănită la un picior. Apel la 112
INTERVENȚIE Salvamont Alba la Rimetea: O persoană, rănită la un picior Echipa Salvamont de la Rimetea intervine, sâmbătă, 23 august...
23 august 2025 | Acțiune cu radarul e-SIGUR pe drumurile din Alba: Conduceți responsabil și respectați normele rutiere!
Acțiune cu radarul e-SIGUR pe drumurile din Alba: Conduceți responsabil și respectați normele rutiere! Polițiștii rutieri acționează astăzi, 23 august...
Politică Administrație
FOTO | Renovarea școlii la care se lucrează în comuna Șpring, pe ultima sută de metri: Era într-o stare deplorabilă
Renovarea școlii la care se lucrează în comuna Șpring, pe ultima sută de metri: Era într-o stare deplorabilă Renovarea școlii...
VIDEO | Eficientizarea energetică a celei mai înalte clădiri din Blaj, în grafic. Primar: „Lucrarea este dificilă”
Eficientizarea energetică a celei mai înalte clădiri din Blaj, în grafic Eficientizarea energetică a celei mai înalte clădiri din Blaj,...
Opinii Comentarii
23 august 1944 – România trece de partea Aliaţilor în cel de-al Doilea Razboi Mondial. Cum se sărbătorea în perioada comunistă
23 august 1944 – România trece de partea Aliaţilor în cel de-al Doilea Razboi Mondial. Cum se sărbătorea în perioada...
23 august 1944, ziua în care Regele Mihai ordonă ca mareşalul Ion Antonescu şi miniştrii săi să fie arestaţi. Proclamația sa
23 august 1944, ziua în care Regele Mihai ordonă ca mareşalul Ion Antonescu şi miniştrii săi să fie arestaţi. Proclamația...