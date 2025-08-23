Attila Malnasi (CSM Unirea Alba Iulia & Biciclim) și Miruna Măda (CSM Unirea Alba Iulia), triumf în cursele regină de la Alba Carolina Bike Race 2025

Attila Malnasi (CSM Unirea Alba Iulia & Biciclim), triumf în cursele regină de la Alba Carolina Bike Race 2025

Attila Malnasi (CSM Unirea Alba Iulia & Biciclim) și Miruna Măda (CSM Unirea Alba Iulia) au câștigat, sâmbătă 23 august 2025, cursele regină de la Alba Carolina Bike Race, competiție desfășurată la Alba Iulia.

Attila Malnasi a fost urmat în clasament în întrecerea masculină pe distanța de 84 de kilometri de Emil Dima (ACS Savorya Cycling Team) și Patrick Pescaru (CSU Scott).

Miruna Măda s-a impus în competiția feminină pe un traseu de 73 de kilometri.

Concursul de la Alba Iulia, devenit deja un reper sportiv pentru comunitatea locală și pentru pasionații de ciclism, a reunit sute de sportivi din întreaga țară.

Anul acesta, evenimentul a căpătat o și mai mare importanță, întrucât a găzduit pentru a doua oară consecutiv o etapă a Cupei României XCM – mai exact Etapa a 5-a –, la care au luat startul cei mai buni cicliști din România.

