FOTO | Jidveianul Răzvan Trif a semnat cu o nou-promovată din prima ligă a României: Unde va juca din această iarnă

Jidveianul Răzvan Trif a semnat cu o nou-promovată din prima ligă: Unde va juca din această iarnă

FK Csíkszereda, echipă nou-promovată în SuperLiga României, este numele grupării la care va evolua din această iarnă jidveianul Răzvan Trif.

Fundașul stânga s-a despărțit în vara anului 2025 de UTA Arad, a început campionatul la Oțelul Galați, dar Laszlo Balint a renunțat la el după numai o lună.

Deși putea semna cu o altă echipă, Răzvan a stat pe bară 5 luni și acum a ajuns la formația lui Robert Ilyes, scrie Sport Arad.

„Un fundaș în vârstă de 29 de ani, născut la Jidvei, s-a alăturat lotului nostru de Superligă aflat în cantonamentul din Turcia. Jucător de picior stâng, Răzvan Trif a evoluat de-a lungul carierei în principal pe postul de fundaș stânga, dar poate fi utilizat și ca fundaș central.

Sosește la FK Csíkszereda din postura de fotbalist liber de contract, ultima sa echipă fiind Oțelul Galați, de care s-a despărțit în vară. Anterior a mai evoluat la UTA, Universitatea Cluj sau CS Mioveni, însă cele mai multe apariții le-a bifat în tricoul echipei care l-a format, Gaz Metan Mediaș. Are în palmares peste 100 de meciuri în prima ligă și mai mult de 6500 de minute jucate.

Mult succes în tricoul FK Csíkszereda, Răzvan!”, este anunțul făcut de la FK Csíkszereda pe contul oficial de Facebook.

foto: FK Csikszereda

