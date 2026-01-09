FOTO | Jidveianul Răzvan Trif a semnat cu o nou-promovată din prima ligă a României: Unde va juca din această iarnă
Jidveianul Răzvan Trif a semnat cu o nou-promovată din prima ligă: Unde va juca din această iarnă
FK Csíkszereda, echipă nou-promovată în SuperLiga României, este numele grupării la care va evolua din această iarnă jidveianul Răzvan Trif.
Fundașul stânga s-a despărțit în vara anului 2025 de UTA Arad, a început campionatul la Oțelul Galați, dar Laszlo Balint a renunțat la el după numai o lună.
Citește și: Nicolae Stanciu, apărat de antrenorul de la Genoa după penalty-ul ratat: „A fost decizia mea. Are un picior incredibil și se antrenează mai bine decât oricine altcineva”
Deși putea semna cu o altă echipă, Răzvan a stat pe bară 5 luni și acum a ajuns la formația lui Robert Ilyes, scrie Sport Arad.
„Un fundaș în vârstă de 29 de ani, născut la Jidvei, s-a alăturat lotului nostru de Superligă aflat în cantonamentul din Turcia. Jucător de picior stâng, Răzvan Trif a evoluat de-a lungul carierei în principal pe postul de fundaș stânga, dar poate fi utilizat și ca fundaș central.
Sosește la FK Csíkszereda din postura de fotbalist liber de contract, ultima sa echipă fiind Oțelul Galați, de care s-a despărțit în vară. Anterior a mai evoluat la UTA, Universitatea Cluj sau CS Mioveni, însă cele mai multe apariții le-a bifat în tricoul echipei care l-a format, Gaz Metan Mediaș. Are în palmares peste 100 de meciuri în prima ligă și mai mult de 6500 de minute jucate.
Mult succes în tricoul FK Csíkszereda, Răzvan!”, este anunțul făcut de la FK Csíkszereda pe contul oficial de Facebook.
foto: FK Csikszereda
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Sport
Nicolae Stanciu, apărat de antrenorul de la Genoa după penalty-ul ratat: „A fost decizia mea. Are un picior incredibil și se antrenează mai bine decât oricine altcineva”
Nicolae Stanciu, apărat de antrenor: „A fost decizia mea. Are un picior incredibil și se antrenează mai bine decât oricine altcineva” După ratarea penalty-ului din finalul meciului jucat, joi, 8 ianuarie 2026, în deplasare cu AC Milan de Genoa, fotbalistul albaiulian Nicolae Stanciu a reacționat imediat, la miezul nopții, printr-un mesaj postat pe Instagram, în […]
„Lanterna roșie” Hidro Mecanica Șugag, schimbări masive în efectiv în această pauză competițională
„Lanterna roșie” Hidro Mecanica Șugag, schimbări masive în efectiv în această pauză Hidro Mecanica Șugag, „lanterna roșie” a Seriei 7 din Liga 3, va avea parte de schimbări masive de efectiv în această pauză competițională. Pentru formația de pe Valea Sebeșului impactul cu eșalonul superior, abordat din postura de debutantă, a fost unul dezastruos. Citește […]
CIL Blaj, reunire pe 19 ianuarie, 7 jocuri de pregătire și două plecări: Borza și Pașca-Igna
Divizionara terță CIL Blaj, reunire pe 19 ianuarie, 7 jocuri de pregătire și două plecări: Borza și Pașca-Igna La al doilea sezon consecutiv pe a treia scenă fotbalistică, CIL Blaj are prevăzută reunirea lotului pentru luni, 19 ianuarie, dată când vor debuta pregătirile și pentru alte două conjudețene, Metalurgistul Cugir și Hidro Mecanica Șugag, componente […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Horaţiu Potra, fiul şi nepotul său rămân în arest: Decizie la Curtea de Apel București
Horaţiu Potra, fiul şi nepotul său rămân în arest Mercenarul Horaţiu Potra, fiul şi nepotul său, aduşi în ţară din...
Accidente ușoare 2026 | Când e obligatorie constatarea amiabilă și când trebuie sesizată poliția în cadrul accidentelor ușoare
Accidente ușoare 2026 | Când e obligatorie constatarea amiabilă și când trebuie sesizată poliția în cadrul accidentelor ușoare În cadrul...
Știrea Zilei
FOTO | Echipele DEER, final de mobilizare în Munții Apuseni: Șase zile de intervenții neîntrerupte, peste 500 de specialiști în teren la peste 43.000 de utilizatori, pe un areal de 2.500 km pătrați
Echipele DEER, final de mobilizare în Munții Apuseni: Șase zile de intervenții neîntrerupte, peste 500 de specialiști în teren la...
FOTO | Cu anvelope de vară pe zăpadă, pe autostrada A1: Șoferiță din Alba Iulia, trasă pe dreapta de polițiști și amendată cu 1.800 lei. Femeia a rămas și fără certificatul de înmatriculare
Cu anvelope de vară pe zăpadă, pe autostrada A1: Șoferiță din Alba Iulia, trasă pe dreapta de polițiști și amendată...
Curier Județean
Inițiativă inedită într-un oraș din Alba. Circulația autoturismelor, restricționată pe strada din fața școlii gimnaziale: ,,Să le oferim copiilor un început de zi mai sănătos și mai fericit
Inițiativă inedită într-un oraș din Alba. Circulația autoturismelor, restricționată pe strada din fața școlii gimnaziale: ,,Să le oferim copiilor un...
CTS Alba, apel URGENT la DONARE DE SÂNGE pentru grupele O pozitiv, O negativ, A pozitiv, A negativ, AB pozitiv si AB negativ: ,,Cererea de sânge este mare”
CTS Alba, apel URGENT la DONARE DE SÂNGE pentru grupele O pozitiv, O negativ, A pozitiv, A negativ, AB pozitiv...
Politică Administrație
De când și cum pot fi plătite impozitele și taxele locale pe anul 2026 în Alba Iulia
De când și cum pot fi plătite impozitele și taxele locale pe anul 2026 în Alba Iulia În Alba Iulia,...
Comunicat de presă | Corneliu Mureșan: Comunitățile din Alba, afectate de ninsorile puternice, au nevoie urgentă de ajutor național
Corneliu Mureșan: Comunitățile din Alba, afectate de ninsorile puternice, au nevoie urgentă de ajutor național Solicit prefectului de Alba să...
Opinii Comentarii
Când pică Paștele ortodox și catolic în 2026 și în următorii ani – calendar
Calendar creștin: Când pică Paștele ortodox 2026 și Paștele catolic 2026. Sărbători de Paște 2026 și în urmatorii ani. Când...
8 ianuarie: S-a născut Iuliu Maniu, artizan al Marii Uniri și unul din cei mai importanți oameni politici transilvăneni
8 ianuarie: S-a născut Iuliu Maniu, artizan al Marii Uniri și unul din cei mai importanți oameni politici transilvăneni Iuliu...