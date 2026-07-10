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VIDEO-ȘTIREA TA | La doar un pas de un accident teribil: Manevră sinucigașă pe o șosea din Alba

Ioana Oprean

Publicat

acum 14 secunde

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La doar un pas de un accident teribil: Manevră sinucigașă pe o șosea din Alba

O fracțiune de secundă și reflexele salvatoare ale unui șofer condus la evitarea în ultimul moment a unei tragedii rutiere pe o șosea din Alba, la Măgina, vineri, 10 iulie 2026, puțin după ora 16.00.

ziarul unirea ca sursa de stiri google

Întreaga scenă, de o inconștiență greu de imaginat, a fost surprinsă de o cameră de bord. Imaginile au fost trimise redacției noastre de un cititor ziarulunirea.ro.

În imagini se poate vedea cum o dubă ajunge din urmă un autoturism circula cu viteză redusă. În loc să aștepte un moment de vizibilitate maximă, șoferul dubei își pierde răbdarea și se angajează într-o depășire extrem de riscantă. Fără să țină cont de faptul că drumul urmează o curbă ușoară ce blochează vizibilitatea, șoferul dubei accelerează și intră complet pe contrasens. Din sens opus apare regulamentar un SUV negru marca Dacia Duster.

Impactul frontal părea inevitabil. Șoferul dubei realizează mult prea târziu gravitatea situației și încearcă cu disperare să revină pe banda sa, însă spațiul este mult prea mic, autoturismul depășit fiind încă în dreptul său.

Tragedia a fost evitată datorită șoferului din Dacia Duster negru, care a reacționat instantaneu, a frânat și a tras puternic de volan spre dreapta, părăsind parțial carosabilul și intrând pe acostamentul de iarbă.

foto: captură video

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