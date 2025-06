FOTO | Irina Trifa, elevă a Colegiului Național „Avram Iancu” din Câmpeni, premiul I la etapa națională a Olimpiadei Interdisciplinare ,,Cultură și Spiritualitate Românească”

Irina Trifa, elevă a Colegiului Național „Avram Iancu” din Câmpeni, premiul I la etapa națională a Olimpiadei Interdisciplinare ,,Cultură și Spiritualitate Românească”

Colegiul Tehnic ,,Samuil Isopescu” din Suceava a găzduit recent etapa națională a Olimpiadei Interdisciplinare ,,Cultură și Spiritualitate Românească” la disciplinele „Limba și literatura română” și „Religie”, la care au participat 305 elevi din ciclul gimnazial din toate județele țării.

La clasa a VIII-a, eleva Irina Trifa de la Colegiul Național „Avram Iancu” din Câmpeni a fost reprezentantă a județului Alba, având ca profesori coordonatori pe Adriana Barbu – Limba și literatura română, Sofia Trânc – Religie și Gică Mardare – Educație Plastică.

După cele două probe de concurs – proba scrisă și proba orală – Irina a obținut media 9,73 și a obținut locul I în ierarhia la nivel național, iar festivitatea de premiere s-a desfășurat sâmbătă, 24 mai, în Aula Magna a Universității ,,Ștefan cel Mare” din Suceava.

La revenirea acasă, Irina Trifa a menționat următoarele: „În acest an, participarea mea la etapa națională a Olimpiadei Interdisciplinare <<Cultură și Spiritualitate Românească>> a fost una dintre cele mai frumoase și mai emoționante experiențe de până acum. Pentru mine, această olimpiadă a fost mai mult decât o competiție. A fost precum o călătorie lăuntrică ce m-a purtat spre tainele limbii și literaturii române, având călăuză credința – <<candelă prinsă în negura depărtării de Dumnezeu>>. Pregătindu-mă pentru aceasta olimpiadă, am învățat să iubesc, să reflectez, să scriu despre ceea ce rămâne dincolo de timp: Dumnezeu, Eul Nemărginirii.

Am încredințat fiecărei pagini albe gânduri, visuri, clipe. Aceste zile petrecute la Suceava vor române în sufletul meu asemenea unei lumini ce caută veșnicia. Am cunoscut colegi din întreaga țară, fiecare purtând în inimă și în glas trăirea sinceră a credinței și bucuria de a cunoaște și de a ne cunoaște. Am împărtășit împreună zâmbete-lumini care au alungat emoțiile și au făcut din întâlnirea noastră o frumoasă aducere-aminte, purtând pecetea bucuriei unice. Povestea frumoasă a acestei olimpiade a început în clasa a VI-a”.

„Din acel moment, rezultatele frumoase mi-au adus bucurie în fiecare an. Astfel, în 2023, în clasa a VI-a, am obținut Premiul I la etapa județeană și Mențiune la etapa națională; în 2024, în clasa a VII-a, am câștigat premiul II la etapa județeană, iar în acest an am obținut premiul I atât la etapa județeană, cât și la etapa națională. Slavă Ție, pentru bucuriile limpezi ale inimii!” a concluzionat eleva Colegiului Național „Avram Iancu” din Câmpeni.

articol scris de Ovidiu CULDA

