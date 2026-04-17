Performanță remarcabilă pentru Irina Codrea, de la Colegiul Național „David Prodan” Cugir: A obținut premiul III la Olimpiada Națională de Istorie 2026
Irina Codrea, elevă de la Colegiul Național „David Prodan” Cugir, a reușit o performanță impresionantă. Tânăra a obținut premiul III la Olimpiada Națională de Istorie.
Ediția a XLIX-a a Olimpiadei Naționale de Istorie s-a desfășurat în perioada 15–18 aprilie 2026, la Oradea, reunind aproximativ 350 de elevi din întreaga țară. Aceștia au fost coordonați de un corp academic de elită format din 32 de profesori ai Comisiei Centrale și 46 de cadre didactice însoțitoare.
,,Astăzi trăim, din nou, un moment de profundă emoție și recunoștință, o bucurie liniștită și deplină, greu de cuprins în cuvinte. După locul III obținut la Olimpiada Națională de Religie, o nouă realizare vine să întregească și să încununeze parcursul acestui an, adăugând încă o filă luminoasă în povestea reușitelor de până acum.
Cu bucurie și recunoștință, anunțăm că Irina a obținut Premiul III la Olimpiada Națională de Istorie – Oradea 2026.
Felicitări și profundă apreciere doamnei profesoare Irina Andrei, care a contribuit decisiv la acest rezultat – un adevărat dream team: Irina elevă și Irina profesoară, un tandem al excelenței, al dedicării și al inspirației. Rezultatul este, fără îndoială, rodul muncii lor comune. Așadar, adresăm mulțumiri speciale doamnei profesoare de istorie de la Colegiul Național „David Prodan” din Cugir, pentru inspirație, îndrumare, răbdare și dăruire.”, se arată într-un mesaj publicat de părinții Irinei pe o rețea de socializare.
FOTO: Facebook (Viorel Codrea)
