Performanță remarcabilă pentru Irina Codrea, de la Colegiul Național „David Prodan” Cugir: A obținut premiul III la Olimpiada Națională de Istorie 2026

acum 31 de minute

Irina Codrea, elevă de la Colegiul Național „David Prodan” Cugir, a reușit o performanță impresionantă. Tânăra a obținut premiul III la Olimpiada Națională de Istorie.

Ediția a XLIX-a a Olimpiadei Naționale de Istorie s-a desfășurat în perioada 15–18 aprilie 2026, la Oradea, reunind aproximativ 350 de elevi din întreaga țară. Aceștia au fost coordonați de un corp academic de elită format din 32 de profesori ai Comisiei Centrale și 46 de cadre didactice însoțitoare. 

,,Astăzi trăim, din nou, un moment de profundă emoție și recunoștință, o bucurie liniștită și deplină, greu de cuprins în cuvinte. După locul III obținut la Olimpiada Națională de Religie, o nouă realizare vine să întregească și să încununeze parcursul acestui an, adăugând încă o filă luminoasă în povestea reușitelor de până acum.

Cu bucurie și recunoștință, anunțăm că Irina a obținut Premiul III la Olimpiada Națională de Istorie – Oradea 2026.

Felicitări și profundă apreciere doamnei profesoare Irina Andrei, care a contribuit decisiv la acest rezultat – un adevărat dream team: Irina elevă și Irina profesoară, un tandem al excelenței, al dedicării și al inspirației. Rezultatul este, fără îndoială, rodul muncii lor comune. Așadar, adresăm mulțumiri speciale doamnei profesoare de istorie de la Colegiul Național „David Prodan” din Cugir, pentru inspirație, îndrumare, răbdare și dăruire.”, se arată într-un mesaj publicat de părinții Irinei pe o rețea de socializare.

FOTO: Facebook (Viorel Codrea)

FOTO | Performanță remarcabilă pentru două eleve de la Școala Gimnazială „Nicodim Ganea” din Bistra: Premiu special la etapa națională a Olimpiadei de Socio-Umane

acum 2 ore

17 aprilie 2026

Performanță remarcabilă pentru două eleve de la Școala Gimnazială „Nicodim Ganea" din Bistra: Premiu special la etapa națională a Olimpiadei de Socio-Umane Două eleve ale Școlii Gimnaziale „Nicodim Ganea" din Bistra au obținut un rezultat remarcabil la etapa națională a Olimpiadei de Socio-Umane, desfășurată la Iași. Elevele Haiduc Dalina și Ihut Marcela au obținut Premiul […]

Citește mai mult

VIDEO | Garda Apulum a început sezonul de reprezentații în Cetatea Alba Carolina: Primul spectacol de reconstituire antică din 2026

acum 3 ore

17 aprilie 2026

Garda Apulum a început sezonul de reprezentații în Cetatea Alba Carolina: Primul spectacol de reconstituire antică din 2026 Garda Apulum a început, vineri, 17 aprilie 2026, sezonul de reprezentații în Cetatea Alba Carolina, care a avut loc pe esplanada Porții a IV-a a Cetății Bastionare. ,,Deja militarii romani ies din bârlog, se pregătesc de un […]

Citește mai mult

UPDATE FOTO | INCENDIU în comuna Avram Iancu: O anexă gospodărească din lemn a fost cuprinsă de flăcări. Intervin pompierii din Câmpeni

acum 4 ore

17 aprilie 2026

INCENDIU în comuna Avram Iancu: O anexă gospodărească din lemn a fost cuprinsă de flăcări. Intervin pompierii din Câmpeni Pompierii din Câmpeni intervin astăzi, 17 aprilie 2026, pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o anexă gospodărească din lemn din comuna Avram Iancu, localitatea Cârțulești. Potrivit ISU Alba, secția de pompieri Câmpeni intervine pentru stingerea unui […]

Citește mai mult