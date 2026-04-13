FOTO | Ioana Grosu, o femeie de 100 de ani, din Șugag, sărbătorită a doua zi de Paște 2026, la „Statu' la vase în Lunea Paștelui": Are 44 de strănepoți și 6 stră-strănepoți

Ioana Grosu, o femeie de 100 de ani, din Șugag, premiată a doua zi de Paște 2026, la „Statu’ la vase în Lunea Paștelui”: Are 44 de strănepoți și 6 stră-strănepoți

Ioana Grosu, o femeie în vârstă de 100 de ani, din Șugag, a fost premiată a doua zi de Paște 2026, în cadrul evenimentului ,,Statu’ la vase în Lunea Paștelui”.

Vârstnica a participat la eveniment, fiind adusă într-un scaun cu rotile, iar pe scenă a urcat un membru al familiei pentru a primi premiul.

Născută în anul 1926, soție a lui Grosu Paștiu Petru, este mamă a 8 copii (4 băieți și 4 fete), bunică a 26 de nepoți, străbunică a 44 de strănepoți și stră-străbunică a 6 stră-strănepoți.

Ioana Grosu este un adevărat simbol al familiei trainice și al continuității peste generații. Un destin care spune, simplu și profund, ce înseamnă rădăcina și dăinuirea.

,,Statu’ la vase în Lunea Paștelui” este un obicei păstrat de generații la Șugag.

La ediția de luni, 13 aprilie 2026, au fost celebrați tinerii căsătoriți din ultimul an, într-un cadru tradițional, alături de părintele spiritual Marius Moga senior.

Un moment aparte a fost dedicat și cuplurilor care aniversează 50 de ani de căsătorie, un simbol al statorniciei și al iubirii durabile.

