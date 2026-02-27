FOTO | Investiție de aproximativ 5 milioane de euro în stadionul ,,Cetate” din Alba Iulia: Clădirile administrative vor fi reabilitate energetic

Investiție de aproximativ 5 milioane de euro în stadionul ,,Cetate” din Alba Iulia: Clădirile administrative vor fi reabilitate energetic

Primăria Alba Iulia a semnat contractul de finanțare pentru un proiect de aproximativ 5 milioane de euro, care vizează reabilitarea energetică a clădirilor administrative din cadrul Stadionului „Victoria-Cetate”.

Potrivit edilului Gabriel Pleșa, investiția are o valoare totală de circa 25,27 milioane de lei, din care aproape 20 de milioane de lei reprezintă finanțare nerambursabilă prin Programul Regiunea Centru.

Lucrările vor viza eficientizarea termică a corpurilor C2 și C3, clădire administrativă, tribună și pavilion cu spații de cazare, prin modernizarea sistemelor de încălzire, iluminat, climatizare și instalarea unor surse alternative de energie

Ce spune primarul Gabriel Pleșa despre investiție

,,A fost semnat contractul de finanțare pentru proiectul ”Eficientizare energetică în clădirile administrative din complexul stadionului Victoria-Cetate Alba Iulia”, proiect în valoare totală de cca. 25,27 milioane lei, din care aproape 20 de milioane lei reprezintă finanțare nerambursabilă prin Programul Regiunea Centru, Prioritatea 3 – O regiune cu comunități prietenoase cu mediul, Obiectivul strategic 2.1. – Promovarea eficienței energetice și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră.

Investiția contribuie la eforturile noastre de creștere economică a zonei, de îmbunătățire a condițiilor de viață și sănătate a locuitorilor și reducerea poluării mediului. Dezvoltarea socio-economică a oricărei zone este condiționată de existența unei infrastructuri corespunzătoare, în cadrul căreia activitățile sportive reprezintă o componentă foarte importantă.

Corpurile de clădire care urmează să fie eficientizate termic sunt corpurile C2 – clădire administrativă și tribună (în suprafață construită de 824 mp) și C3 – clădire administrativă – pavilion, spațiu cazare (în suprafață construită de 623 mp). Această investiție aduce un plus comunității atât prin îmbunătățirea serviciilor oferite de Complexul Stadionului Victoria-Cetate Alba Iulia (inaugurat in anul 1982 și care are o capacitate de 18.000 de locuri), cât și prin confortul mărit oferit utilizatorilor din punct de vedere termic, acustic și vizual.

Principalele lucrări ale investiției sunt:

lucrări de reabilitare termică a elementelor de anvelopă a clădirii;

lucrări de reabilitare/modernizare termică a sistemului de încălzire și de furnizare a apei calde de consum;

instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei electrice și termice pentru consum propriu;

lucrări de instalare/reabilitare/ modernizare a sistemelor de climatizare, ventilare naturală și ventilare mecanică, pentru asigurarea calității aerului interior;

lucrări de reabilitare/ modernizare a instalației de iluminat aferente clădirilor;

lucrări de management energetic integrat pentru clădiri și alte activități care conduc la realizarea obiectivelor proiectului;

măsuri auxiliare – instalații privind securitatea la incendiu și alte măsuri suport.

Alături de domnul director Radu Urcan și de Clubul Sportiv Municipal ”Unirea” schimbăm în continuare, în bine, fața sportului public albaiulian!”, se arată într-o postare publicată de Gabriel Pleșa, edilul din Alba Iulia.

