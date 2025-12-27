FOTO | Intervenție chirurgicală realizată în premieră la Spitalul Județean Alba Iulia de sărbătoarea Crăciunului: ,,Mă mândresc cu echipa mea”

Intervenție chirurgicală realizată în premieră la Spitalul Județean Alba Iulia de sărbătoarea Crăciunului: ,, Mă mândresc cu echipa mea”

În perioada sărbătorilor de iarnă la Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia a fost reușită o intervenție chirurgicală în premieră, Miringoplastie cu cartilaj tragal realizată endoscopic.

Potrivit medicilor, această procedură minim invazivă, de reconstrucție a membranei timpanice, a ajutat un pacient cu perforație timpanică post-traumatică, cu hipoacuzie de transmisie, vertij, să recapete auzul și să scape de povara de a se feri mereu de intrarea apei în ureche.

,,Mă mândresc cu echipa mea. De sărbătoarea Crăciunului, sunt onorată să împărtășesc reușita unei intervenții chirurgicale, realizată în premieră la Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia, miringoplastie cu cartilaj tragal realizată endoscopic. Această procedură minim invazivă, de reconstrucție a membranei timpanice, a ajutat un pacient cu perforație timpanică post-traumatică, cu hipoacuzie de transmisie, vertij, să recapete auzul și să scape de povara de a se feri mereu de intrarea apei în ureche.

Intervenția s-a realizat complet endoscopic, în analgosedare, în aproximativ 30 minute, timp în care am pregătit grefa de cartilaj tragal, pe care am atașat-o ulterior inlay în locul perforației. Peste grefă s-a atașat gelaspon, bureței resorbabili care au favorizat fixarea acesteia. La controlul postoperator la 10 zile, s-a observat integritatea membranei timpanice și ameliorarea auzului la audiograma tonală.

Succesul acestei intervenții a fost posibil datorită unei echipe multidisciplinare de excepție, dr. Deneș Nicolae, medic specialist ATI, asistentelor și a infirmierelor de la blocul operator și a secției ORL, și a tehnologiei de care dispunem în cadrul spitalului, turn de endoscopie KARL STORZ, a opticilor de endoscopie cu diferite angulații și a instrumentarului de microchirurgie otologică.

Continuăm să realizăm cât mai multe intervenții endoscopice, să învățăm de la cei mai buni, prin cursuri și colaborare cu centrele superioare, să ne dezvoltăm și să inovăm pentru a oferi pacienților noștri din județul Alba cele mai bune șanse la o viață normală”, se arată într-un mesaj transmis de medic ORL, Delia Florean.

