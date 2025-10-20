FOTO | Elevii clasei a IV-a E de la Școala „Mihai Eminescu” Alba Iulia, mici cercetători implicați cu trup și suflet în proiectul „Orizontul local”

Elevii clasei a IV-a E de la Școala „Mihai Eminescu” Alba Iulia, mici cercetători implicați cu trup și suflet în proiectul „Orizontul local”

La Școala Gimnazială „Mihai Eminescu” din Alba Iulia, elevii clasei a IV-a E, coordonați de doamna profesor pentru învățământul primar Anca Farkas Rusu, au demonstrat că pasiunea și implicarea pot transforma învățarea într-o adevărată aventură educativă.

În cadrul proiectului „Orizontul local”, micii cercetători au explorat frumusețea și specificul comunității lor, au descoperit tradiții, locuri și oameni deosebiți, și au lucrat în echipă pentru a prezenta rezultatele într-un mod creativ și captivant.

Activitățile din proiect au îmbinat observația directă, cercetarea și exprimarea artistică. Copiii au realizat prezentări, colaje, materiale ilustrate și au discutat despre valorile orașului Alba Iulia, despre trecutul și viitorul locului pe care îl numesc „acasă”.

„Sunt mândră de elevii mei – sunt deștepți, implicați și uniți! Prin acest proiect au arătat ce înseamnă să înveți cu bucurie, să colaborezi și să te implici în comunitatea ta. Educația cu stil înseamnă curiozitate, entuziasm și inimi care bat la unison”, a declarat doamna profesor Anca Farkas Rusu, coordonatorul proiectului.

„Pe această cale, vreau să le mulțumesc cu recunoștință si părinților elevilor din clasa mea pentru implicarea și sprijinul lor constant în toți acești ani petrecuți împreună. Am demonstrat că suntem mai mult decât o echipă – suntem o adevărată familie. Împreună am crescut, am învățat și am construit amintiri care vor rămâne mereu în sufletele noastre”, a mai spus doamna profesor Anca Farkas Rusu.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI