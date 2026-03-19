FOTO | Înotătorul Avram Iancu, vizită „de lucru” la Bazinul Olimpic din Alba Iulia: S-a antrenat și fotografiat cu cei prezenți

Înotătorul Avram Iancu, vizită „de lucru” la Bazinul Olimpic din Alba Iulia: S-a antrenat și fotografiat cu cei prezenți
Înotătorul Avram Iancu a efectuat o vizită „de lucru” la Bazinul Olimpic din Alba Iulia, unde s-a antrenat, dar s-a și fotografiat cu cei prezenți la acel moment la bazin.
Sportivul și-a însoțit fiica la facultate la Cluj-Napoca, iar la întoarcere nu a putut să nu oprească în Alba Iulia și să își facă antrenamentul la Bazinul Olimpic.
,Am dus fata la facultate, la Cluj, și am zis că, dacă tot este în drumul nostru, să-mi fac antrenamentul la Alba Iulia.
Am fost primit cu căldură și m-am bucurat să mă antrenez alături de înotătorii din zonă și să interacționez cu comunitatea natației din Orașul Unirii.
Antrenamentele au decurs în parametri foarte buni. Cei 50 de metri ai bazinului au făcut ca întoarcerile să fie mai puține, ceea ce înseamnă mai puțin timp pierdut.
Bazinul de înot de la Petroșani, care îmi poartă numele, deși este foarte cochet și are tot ce îi trebuie pentru antrenamente optime, este semiolimpic, având doar 25 m lungime.
Pregătirea pentru sezonul de înot 2026 este temeinică și în grafic”, a scris sportivul pe Facebook.
Înotătorul Avram Iancu din Petroșani a devenit primul om din lume care a traversat înot Europa pe principalele cursuri de apă.
Bibliotecar de meserie, Iancu a înotat în 2017 fluviul Dunărea, în 2023 a străbătut înot fluviul Rin, iar în 2025 Canalul Main.
Motorina premium a trecut de 10 lei/litru în Alba Iulia: Nivel record la pompă
Cum să-ți echipezi fără costuri mari mașina veche cu tehnologie avansată de asistență: Inovație a unei echipe de studenți de la UCTN Cluj-Napoca, foști elevi ai Colegiului Național „Lucian Blaga" Sebeș
Producătorul de mezeluri Elit Cugir a ajuns la aproape 50 de magazine în vestul ţării. Produce peste 30.000 de tone de preparate din carne pe an
Ajutor pentru pensionari 2026 | Ilie Bolojan: „S-a găsit o formulă prin care propunerea legată de pachetul social să fie susţinută de coaliţie"
Perle la simularea pentru Evaluarea Naţională 2026, la Limba Română: ,,Omul era îmbrăcat căcăcios și era peticit ca Franchenștain"
AMENZI de aproape 25.000 de lei în urma unei acțiuni cu efective mărite a polițiștilor și jandarmilor în două comune din Alba: Peste 20 de persoane conduse la Poliție
Scutul Pădurii în Alba: Amenzi de peste 24.000 de lei. A fost confiscat material lemnos în valoare de aproape 28.000 de lei
Primăria Aiud: Licitație publică pentru închirierea unui lot de teren din Piaţa Agroalimentară Dr. Constantin Hagea
Primăria Aiud: Licitație publică pentru concesionarea unui teren în localitatea Sâncrai
19 martie: Ziua paşaportului românesc
18 martie: Inventatorul român Traian Vuia realizează, la Paris, primul zbor autopropulsat
