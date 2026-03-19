FOTO | Înotătorul Avram Iancu, vizită „de lucru" la Bazinul Olimpic din Alba Iulia: S-a antrenat și fotografiat cu cei prezenți

Înotătorul Avram Iancu, vizită „de lucru" la Bazinul Olimpic din Alba Iulia: S-a antrenat și fotografiat cu cei prezenți

Înotătorul Avram Iancu a efectuat o vizită „de lucru” la Bazinul Olimpic din Alba Iulia, unde s-a antrenat, dar s-a și fotografiat cu cei prezenți la acel moment la bazin.

Sportivul și-a însoțit fiica la facultate la Cluj-Napoca, iar la întoarcere nu a putut să nu oprească în Alba Iulia și să își facă antrenamentul la Bazinul Olimpic.

,Am dus fata la facultate, la Cluj, și am zis că, dacă tot este în drumul nostru, să-mi fac antrenamentul la Alba Iulia.

Am fost primit cu căldură și m-am bucurat să mă antrenez alături de înotătorii din zonă și să interacționez cu comunitatea natației din Orașul Unirii.

Antrenamentele au decurs în parametri foarte buni. Cei 50 de metri ai bazinului au făcut ca întoarcerile să fie mai puține, ceea ce înseamnă mai puțin timp pierdut.

Bazinul de înot de la Petroșani, care îmi poartă numele, deși este foarte cochet și are tot ce îi trebuie pentru antrenamente optime, este semiolimpic, având doar 25 m lungime.

Pregătirea pentru sezonul de înot 2026 este temeinică și în grafic”, a scris sportivul pe Facebook.

Înotătorul Avram Iancu din Petroșani a devenit primul om din lume care a traversat înot Europa pe principalele cursuri de apă.

Bibliotecar de meserie, Iancu a înotat în 2017 fluviul Dunărea, în 2023 a străbătut înot fluviul Rin, iar în 2025 Canalul Main.

