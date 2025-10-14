Foto: Înotătorii de la LPS Alba Iulia, salbă de medalii la Cupa Banatul de la Reșița | Aur pentru Ilinca Ileană-Pienariu, Mihai Stănilă, Nicolas Dan, Ștefan Nechita-Vesa și Andrea Zsebe

Înotătorii de la LPS Alba Iulia, salbă de medalii la Cupa Banatul de la Reșița și locul 3 în ierarhia competiției. Aur pentru Ilinca Ileană-Pienariu, Mihai Stănilă, Nicolas Dan, Ștefan Nechita-Vesa și Andrea Zsebe

Înotătorii de la Liceul cu Program Sportiv Alba Iulia au cucerit numeroase medalii la Reșița, la Cupa Banatul, LPS Alba Iulia clasându-se pe locul al treilea în ierarhia generală.

Sportivii din Cetatea Marii Uniri au câștigat 24 de medalii, dintre care 9 medalii de aur (cele mai multe Ilinca Ileană-Pienariu), 10 medalii de argint și 5 medalii de bronz.

La competiția care s-a disputat în Bazinul „Ioan Schuster” din Reșița au luat startul 378 de sportivi de la 11 cluburi din țară, LPS Alba Iulia fiind reprezentat de 29 de înotători, avansați și începători, pregătiți de prof. Daniela Bob. S-au clasat pe podium următorii:

*Ilinca Ileană-Pienariu (cadeți 13 ani): 3 medalii de aur, în probele de 100 metri liber, 100 m spate și 100 m fluture;

*Mihai Stănilă (copii 9 ani): două medalii de aur la 50 m liber și 50 m bras, două medalii de argint la 50 m spate și 50 m fluture;

*Nicolas Dan (copii 9 ani): două medalii de aur la 50 m spate și 50 m fluture, două medalii de argint la 50 m liber și 50 m bras;

*Ștefan Nechita-Vesa (cadeți 12 ani): o medalie de aur la 100 m fluture, o medalie de argint la 100 m bras și o medalie de bronz la 100 m liber;

*Andrea Zsebe (open): o medalie de aur la 100 m bras, o medalie de argint la 100 m spate;

*Alexandra Lefter (cadeți 12 ani): două medalii de argint la 100 m spate și 100 m fluture;

*Lorand Palfi (copii 11 ani): două medalii de argint la 50 m spate și 50 m bras;

*Tudor Bucatcă (cadeți 13 ani): o medalie de argint la 100 m bras;

*Antonia Vecsei (cadeți 13 ani): două medalii de bronz la 100 m spate și 100 m fluture;

*Titus Olea (copii 9 ani): o medalie de bronz la 50 m spate.

Au realizat clasări în apropierea podiumului Rafael Bodae (copii 10 ani) – locul 4 la 50 metri spate; Ema Ciucă (cadeți 13 ani) – locul 5 la 100m bras; Patric Zgîia (copii 9 ani) – locul 5 la 50 m spate; Bogdan Nedeliov (copii 8 ani si mai mici) – locul 5 la 50 m bras; Bogdan Toader (copii 9 ani) – locul 6 la 50 m fluture și locul 7 la 50m spate; Alex Radu (cadeți 13 ani) – locul 6 la 100 m fluture. Au mai realizat rezultate promițătoare și următorii: Sofia Teacoe, Catarina Pohonțiu, David Oloianu, Eduard Vâtca, Vlad Gaia, Luca Muntean (copii, 9 ani), Natalia Neagu, Patricia Frâncu, Anais Gan, Zian Irimie, Victor Popovici, Raul Anghel (copii, 10 ani) și Vlad Drăguescu (cadeți 12 ani). Următorul concurs de verificare la care vor participa înotătorii albaiulieni va fi Cupa Miercurea Ciuc, în perioada 25-26 octombrie 2025.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI