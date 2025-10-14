Foto: Înotătorii de la LPS Alba Iulia, salbă de medalii la Cupa Banatul de la Reșița | Aur pentru Ilinca Ileană-Pienariu, Mihai Stănilă, Nicolas Dan, Ștefan Nechita-Vesa și Andrea Zsebe
Înotătorii de la LPS Alba Iulia, salbă de medalii la Cupa Banatul de la Reșița și locul 3 în ierarhia competiției. Aur pentru Ilinca Ileană-Pienariu, Mihai Stănilă, Nicolas Dan, Ștefan Nechita-Vesa și Andrea Zsebe
Înotătorii de la Liceul cu Program Sportiv Alba Iulia au cucerit numeroase medalii la Reșița, la Cupa Banatul, LPS Alba Iulia clasându-se pe locul al treilea în ierarhia generală.
Citește și: La Cupa României la înot: Adrian Truță (LPS Alba Iulia) – două medalii de bronz, Andrea Zsebe – 3 calificări în finale
Sportivii din Cetatea Marii Uniri au câștigat 24 de medalii, dintre care 9 medalii de aur (cele mai multe Ilinca Ileană-Pienariu), 10 medalii de argint și 5 medalii de bronz.
La competiția care s-a disputat în Bazinul „Ioan Schuster” din Reșița au luat startul 378 de sportivi de la 11 cluburi din țară, LPS Alba Iulia fiind reprezentat de 29 de înotători, avansați și începători, pregătiți de prof. Daniela Bob. S-au clasat pe podium următorii:
*Ilinca Ileană-Pienariu (cadeți 13 ani): 3 medalii de aur, în probele de 100 metri liber, 100 m spate și 100 m fluture;
*Mihai Stănilă (copii 9 ani): două medalii de aur la 50 m liber și 50 m bras, două medalii de argint la 50 m spate și 50 m fluture;
*Nicolas Dan (copii 9 ani): două medalii de aur la 50 m spate și 50 m fluture, două medalii de argint la 50 m liber și 50 m bras;
*Ștefan Nechita-Vesa (cadeți 12 ani): o medalie de aur la 100 m fluture, o medalie de argint la 100 m bras și o medalie de bronz la 100 m liber;
*Andrea Zsebe (open): o medalie de aur la 100 m bras, o medalie de argint la 100 m spate;
*Alexandra Lefter (cadeți 12 ani): două medalii de argint la 100 m spate și 100 m fluture;
*Lorand Palfi (copii 11 ani): două medalii de argint la 50 m spate și 50 m bras;
*Tudor Bucatcă (cadeți 13 ani): o medalie de argint la 100 m bras;
*Antonia Vecsei (cadeți 13 ani): două medalii de bronz la 100 m spate și 100 m fluture;
*Titus Olea (copii 9 ani): o medalie de bronz la 50 m spate.
Au realizat clasări în apropierea podiumului Rafael Bodae (copii 10 ani) – locul 4 la 50 metri spate; Ema Ciucă (cadeți 13 ani) – locul 5 la 100m bras; Patric Zgîia (copii 9 ani) – locul 5 la 50 m spate; Bogdan Nedeliov (copii 8 ani si mai mici) – locul 5 la 50 m bras; Bogdan Toader (copii 9 ani) – locul 6 la 50 m fluture și locul 7 la 50m spate; Alex Radu (cadeți 13 ani) – locul 6 la 100 m fluture. Au mai realizat rezultate promițătoare și următorii: Sofia Teacoe, Catarina Pohonțiu, David Oloianu, Eduard Vâtca, Vlad Gaia, Luca Muntean (copii, 9 ani), Natalia Neagu, Patricia Frâncu, Anais Gan, Zian Irimie, Victor Popovici, Raul Anghel (copii, 10 ani) și Vlad Drăguescu (cadeți 12 ani). Următorul concurs de verificare la care vor participa înotătorii albaiulieni va fi Cupa Miercurea Ciuc, în perioada 25-26 octombrie 2025.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Sport
FOTO | Judoka Alexandru Sibișan (CS Unirea Alba Iulia), locul 3 la Cupa Europeană de Seniori din Malaga
Judoka Alexandru Sibișan (CS Unirea Alba Iulia), locul 3 la Cupa Europeană de Seniori din Malaga Alexandru Sibișan, sportiv legitimat la CS Unirea Alba Iulia și CSM Pitești, a obținut locul 3 la Cupa Europeană de Seniori din Malaga, după ce a învins judoka foarte bine pregătiți din Suedia, Spania și Croația, însă a pierdut […]
FOTO: LPS Sebeș a devenit lider la Under 17 | Victorii clare și duble adjudecate pentru CSM Unirea Alba Iulia și LPS Sebeș
LPS Sebeș a devenit lider la Under 17, în Seria 8 a competițiilor fotbalistice organizate de FRF. Victorii clare și duble adjudecate pentru CSM Unirea Alba Iulia și LPS Sebeș LPS Sebeș a devenit lider la Under 17 în urma etapei a opta din Seria 8 a competițiilor fotbalistice organizate de FRF, „leuții mici” fiind […]
CSM Unirea Alba Iulia, remiză dezamăgitoare cu „lanterna roșie” la fotbal feminin
CSM Unirea Alba Iulia, remiză dezamăgitoare cu „lanterna roșie” la fotbal feminin, în prima rundă a returului sezonului regular CSM Unirea Alba Iulia a înregistrat o remiză albă în deplasare cu ultima clasată din Superliga feminină, la Odorheiu Secuiesc, meci contând pentru prima etapă a returului sezonului regular. Citește și: Uniristele Sara Câmpean și Claudia […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Pădurarii, dotați cu bodycam-uri: Imaginile, folosite în cazurile de tăieri ilegale sau agresiuni. Senatul a aprobat inițiativa
Pădurarii din România, dotați cu bodycam-uri: Imaginile, folosite în cazurile de tăieri ilegale sau agresiuni. Senatul a aprobat inițiativa Senatul...
,,Două schimbări majore” în noua Strategie de Apărare, anunțate de Nicușor Dan: ,,Atacarea frontală a fenomenului corupției și războiul hibrid”
,,Două schimbări majore” în noua Strategie de Apărare anunțate de Președintele României: ,,Atacarea frontală a fenomenului corupției și războiul hibrid”...
Știrea Zilei
Primăria Alba Iulia pregătește un ÎMPRUMUT de până la 150 de milioane de lei, prin emiterea de obligațiuni, pentru finanțarea obiectivelor de investiții prioritare
Primăria Alba Iulia, pregătiri pentru un împrumut de până în 150 de milioane de lei, prin emiterea de obligațiuni. Scopul,...
VIDEO | Liceul „Petru Maior” din Ocna Mureș, complet renovat și reabilitat până la finalul anului: ,,Mai mult decât o instituție de învățământ: este un simbol al evoluției și al grijii pentru generațiile tinere”
Liceul „Petru Maior” din Ocna Mureș, complet renovat și reabilitat până la finalul anului: ,,Mai mult decât o instituție de...
Curier Județean
FOTO | Calificare la faza judeţeană la cros, din cadrul Olimpiadei Naţionale a Sportului Şcolar, pentru un elev al Colegiului Militar Alba Iulia
Calificare la faza judeţeană la cros, din cadrul Olimpiadei Naţionale a Sportului Şcolar, pentru Stelian Man, elev al Colegiului Militar...
16-19 octombrie 2025 | Bazinul Olimpic din Alba Iulia, închis pentru agrement și inițiere în înot: Care este motivul
16-19 octombrie 2025 | Bazinul Olimpic din Alba Iulia, închis pentru agrement și inițiere în înot Bazinul Olimpic din Alba...
Politică Administrație
FOTO | Premierul României, Ilie Bolojan, vizită de lucru la Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia
Premierul României, Ilie Bolojan, vizită de lucru la Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia Premierul României, Ilie Bolojan, a efectuat,...
SONDAJ INSCOP: AUR, detașat pe primul loc în intenția de vot pentru alegerile parlamentare: Cum stau partidele de la guvernare
SONDAJ INSCOP: AUR, detașat pe primul loc în intenția de vot pentru alegerile parlamentare AUR ar câștiga alegerile parlamentare dacă...
Opinii Comentarii
Minunile Sfintei Parascheva, cuvioasa care vindecă boli și lecuiește suflete
Minunile Sfintei Parascheva, cuvioasa care vindecă boli și lecuiește suflete De peste 300 de ani de când moaştele Cuvioasei Parascheva...
Tradiții și obiceiuri de Sfânta Cuvioasă Parascheva, sărbătorită pe 14 octombrie. Ce e bine să faci pentru a atrage prosperitatea și sănătatea în familie
Tradiții și obiceiuri de Sfânta Cuvioasă Parascheva, sărbătorită pe 14 octombrie. Ce e bine să faci pentru a atrage prosperitatea...