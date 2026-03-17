FOTO: Înotătorii de la LPS Alba Iulia, prestații remarcabile la calificările pentru naționalele de copii: 8 medalii, aur pentru Nicolas Dan și Mihai Stănilă

Înotătorii de la LPS Alba Iulia, prestații remarcabile la calificările pentru naționalele de copii: 8 medalii, aur pentru Nicolas Dan și Mihai Stănilă, sportivii antrenați de Daniela Bob

Sportivii de la Liceul cu Program Sportiv Alba Iulia au realizat prestații remarcabile la Oradea, la calificările pentru campionatele naționale de înot copii 10-11 ani.

Competitorii din Cetatea Marii Uniri, pregătiți de prof. Daniela Bob, au obținut 8 medalii, dintre care 5 de aur, cucerite de Nicolas Dan (3) și Mihai Stănilă (două), însumând și 8 calificări la etapa finală.

În Bazinul „Ion Alexandrescu” din Oradea, s-a disputat etapa regională a Campionatului Național la respectiva secțiune, la start fiind 247 de competitori care au reprezentat 30 de cluburi. Pentru LPS Alba Iulia au participat 17 micuți înotători, concursul având două probe de barem, 200 metri liber și 200 metri mixt, în vederea calificării la finalele din luna iunie. Au obținut medalii, cu rezultate de timp care promit, următorii:

*Nicolas Dan (copii 10 ani): 3 medalii de aur în probele de 50 metri fluture, 50 m bras și 200 m mixt, o medalie de argint la 200 m liber;

*Mihai Stănilă (copii 10 ani): două medalii de aur în probele de 50 metri liber și 200 m liber și două medalii de argint in probele de 50 m spate și 200 m mixt. Au fost aproape de podium: *Rafael Bodae (copii 11 ani): locul 4 în proba de 50 metri future, locul 5 la 50 m liber și locul 7 la 200 m mixt; *Patric Zgîia (copii 10 ani): locul 5 la 50 m spate; *Bogdan Toader (copii 10 ani): locul 8 la 50 m spate; *Eduard Vâtca (copii 10 ani): locul 10 la 50 m spate; *Sofia Teacoe (copii 10 ani): locul 11 la 50 m bras.

Au realizat calificarea la etapa finală Nicolas Dan, Mihai Stănilă, Patric Zgîia, Eduard Vâtca, Bogdan Toader, Catarina Pohonțiu (toți copii 10 ani), Rafael Bodae (copii 11 ani). De asemenea au înregistrat rezultate de timp superioare concursurilor anterioare Titus Olea, Vlad Gaia, Luca Muntean, Sofia Teacoe (toți copii 10 ani), Victor Popovici, Zian Irimie, Patricia Frâncu, Raul Anghel, Anais Gan, Rafael Stoica (copii 11 ani). Peste doua săptămâni, în 28 și 29 martie, se va disputa la Tg. Mureș etapa regională a Campionatului Național de cadeți.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI