FOTO: Înotătorii albaiulieni, salbă de medalii la Tg. Mureș! Andrea Zsebe și Nicolas Dan – câte 3 medalii de aur

În weekend, la Sibiu s-au disputat două competiții internaționale de dans sportiv, concursuri unde dansatorii de la CSM Unirea Alba Iulia și “Life is Dance” Alba Iulia au reușit să fie în prim-plan. Transylvanian Grand Prix Sibiu a însemnat două competiții majore: Campionatul Mondial de Adulți Latino, pentru prima dată în istoria României, și Campionatul Mondial de Juniori 2 Standard!

“Un regal dansant unde am avut ocazia să vedem cele mai bune perechi din lume si unde am putut să fim alături și să susținem perechiile din România! Cât de frumos poate fi să îți reprezinți țara si să dansezi la tine acasă? Unde mai pui tribunele pline de oameni entuziaști și atmosfera electrizantă, un adevarat spectacol. Ne-am bucurat că într-o mică măsură am facut si noi parte din acest decor, întrucât pe lângă aceste competiții importante au avut loc și alte câteva concursuri nationale și internationale unde «Life is Dance» și CSM Unirea Alba Iulia s-au prezentat cu succes! Suntem foarte mândri de perechiile noastre care s-au prezentat frumos si ne-am bucurat că s-au încadrat între cele mai bune perechi de la categoriile lor! Ne bucurăm să știm că ne situăm acolo «sus» și că sportivii nostri fac parte din dansul de elită din România”, a transmis antrenorul Bianca Ionescu (care activează la ambele cluburi, cu rezultate de excepție.

Rezultate:

*CSM Unirea:

Lukas Orzeiu și Maya Urs – finaliști la Open Latino Junior 1 (locul 5); David Orzeiu și Ioana Țipțer – finaliști la Open Standard Junior 2 (locul 5); Mirel Moroșan și Maria Dobra – semifinaliști la WDSF Open Latino Youth (locul 17 la Rising Star Open Latino, din nou perechea maraton; Paul Degan și Denisa Pașca – finaliști la WDSF Rising Stars Latino Adulți (locul 6) și locul 60 din 91 de perechi la WDSF World Open Latino

*Life is Dance Alba Iulia:

perechea Robert Pitea și Diana Dicu (studenți în Cluj-Napoca, carea u făcut o figurp frumoasă, care îmbină studiile cu dansul): locul 44 la Rising Stars Latino si locul 72 la WDSF World Open Latino; Mihnea Acatrinei și Ariana Bumb – locul doi la Clasa E Standard: Flavius Giosan și Adelina Bonte – locul 8 la Open Basic Latino 12-15 ani; David Herman și Sofia Manciu – locul 10 la Clasa E 12-13 ani : Mihail Grapa și Antonia Costea – locul 14 la Clasa E 14-15 ani La Cupa “Dance Art” Târgu Mureș; Anastasia Kelemen – locul 9 la Solo fete debutante 10-11 ani; Vlad Fechete și Bianca Dinu – locul 3 la precompetițional două dansuri; Flavius Giosan și Adelina Bonte – locul 5 la Open Basic Latino 12-15 ani; David Herman și Sofia Manciu – locul 10 la Clasa E 12-13 ani.