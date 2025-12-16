FOTO: Înotători de la LPS Alba Iulia, la naționalele de cadeți | linca Ieană-Pienariu, două medalii de bronz
Înotători de la LPS Alba Iulia, la naționalele de cadeți | linca Ieană-Pienariu a câștigat două medalii de bronz
La ultimul concurs oficial al anului, Campionatul Național de cadeți (12-13 ani), în bazin de 25 metri, Ilinca Ileană-Pienariu (LPS Alba Iulia) a cucerit două medalii de bronz, o performanță de apreciat pentru sportiva din Cetatea Marii Uniri.
Citește și: Foto: Înotătorii de la LPS Alba Iulia, salbă de medalii la Cupa Banatul de la Reșița | Aur pentru Ilinca Ileană-Pienariu, Mihai Stănilă, Nicolas Dan, Ștefan Nechita-Vesa și Andrea Zsebe
Competiția s-a disputat în Bazinul „Csiki Csobbano” din Miercurea Ciuc, și a reunit la start 426 de înotători, care au reprezentat 71 de cluburi din țară. Liceul cu Program Sportiv Alba Iulia a participat cu 10 sportivi, pregătiți de prof. Daniela Bob și Marius Lobonțiu.
Cele mai bune rezultate le-a realizat Ilinca Ileană-Pienariu, care a urcat în două rânduri pe treapta a treia a podiumului, obținând două medalii de bronz, în probele de 200 metri fluture și 400 metri liber. De asemenea, Ilinca a reusit clasarea pe locul 4 în proba de 200 m liber și pe locul 5 în proba de 200 m mixt. Au mai terminat în primii 8 și următorii:
*Antonia-Evelin Vecsei: locul 7 în proba de 200 metri fluture, locul 14 în proba de 100 m fluture, locul 17 în proba de 200 m mixt și locul 19 in proba de 100 m spate;
*Matei-Florin Turus: locul 8 în probele de 200 metri spate și 100 m spate, locul 11 în proba de 200 m liber, locul 13 în proba de 100 m liber, locul 17 în proba de 50 m liber.
Comportări bune au înregistrat și ceilalți sportivi ai LPS Alba Iulia, cu performanțe de timp superioare concursurilor precedente: *David Begov-Ungur s-a clasat pe locul 11 în proba de 200 metri bras, locul 14 în probele de 100 m bras și 200 m mixt și locul 17 în proba de 100 m spate; *Ștefan Nechita-Vesa – locul 12 în proba de 200 m bras, locul 13 în proba de 200 m mixt și locul 15 în proba de 100 m bras; *Tudor Bucatcă – locul 17 în proba de 100 m bras; *Cristiana Adam – locul 19 în proba de 200 m bras; *Ema Ciucă – locul 20 în proba de 400 m liber; *Alexandra Lefter – locul 32 în probele de 50 m fluture și 100 m spate; *Alex-Nicolas Radu – locul 49 în proba de 100 m fluture.
Miercuri, 17 decembrie, copiii din grupele de începători ale Liceului cu Program Sportiv Alba Iulia se vor întrece la un concurs care încheie perioada de pregătire. (H.D.M.)
